Stejně jako v neděli v Litvínově, tak i tentokrát ale Hanáci určitě mohli pomýšlet i na tříbodový zisk. „Kdyby Budějovice hrály v Třinci, tak je to 4:0 po první třetině a je po zápase. U nás je to ale jenom 1:0 a musíme bojovat celých šedesát minut,“ hodil rameny autor rozhodující trefy Jiří Ondrušek.

Závěry třetin Hanákům nevycházely

Je pravda, že z prvních dvaceti minut mohla Mora vytěžit víc než jen remízu 1:1.

„Začali jsme dobře, první třetina byla z naší strany výborná, ale bohužel jsme dali jen jeden gól a těsně před koncem jsme inkasovali. Ve druhé třetině se to opakovalo,“ hodnotil utkání Jan Tomajko, jeden z trenérů hanáckého celku.

Mora vedla od 10. minuty zásluhou přesné dělovky zadáka Davida Škůrka, jenže pouhých 12 vteřin před první sirénou srovnal za Budějovice ze Sparty vypůjčený a ve formě hrající Forman. Druhá část? Jak naznačil Tomajko, obdobný scénář. Čtyři minuty po pauze využil hbité Bambulovy otočky kolem vzdálenější tyče Strmeňovy branky Lukáš Nahodil, v čase 48:41 ale bylo srovnáno. Další branku do šatny Kohoutům uštědřil Novák.

„Byly to samozřejmě chyby, asi je to o koncentraci. Hlavně ve druhé třetině nás to musí mrzet, v posledních pěti minutách jsme ztráceli hodně puků ve středním pásmu, střídačka byla v tu chvíli dál, párkrát jsme nestihli vystřídat a soupeř nás tlačil. Nezvládli jsme to po taktické stránce,“ zamýšlel se nad nepovedenými závěry kouč Tomajko.

Nervozita ve třetí třetině

Třetí dějství se na rozdíl od prvních dvou obešlo bez branek, ovšem nechybělo mnoho a její závěr opět mohl přinést pro Kohouty pohromu.

„Znovu to byl remízový stav, nervozita se nám lepila na paty a na hokejky,“ věděl Tomajko.

Situace byla o to horší, když Knotek v 55. minutě inkasoval čtyřminutový trest. „Ve třetí třetině jsme byli lepší, navíc jsme v jejím závěru dostali díky čtyřminutové přesilovce možnost zápas vyhrát. Byly tam nějaké závary, ale nedostali jsme se do finální přihrávky,“ ohlížel se za nevyužitou příležitostí asistent trenéra Motoru Aleš Totter.

Rozhodl krásný gól

Prodloužení už ale bylo v režii domácího celku. Když pak po hezké výměně kotouče s Kucserou rozhodl Ondrušek, mohl plecharénou znít vítězný „orchestrion“.

„V prodloužení jsme dali krásný gól, konečně jsme ten jeden bod překlopili na naši stranu. Doufám, že se to v dalším vývoji soutěže odrazí,“ řekl Tomajko.

Velkou radost měl z výhry hlavně brankář Branislav Konrád, který potřeboval zahojit šrámy po mrzuté ztrátě v Litvínově. „Už z toho byl nervní,“ usmál se Ondrušek. „Jsme za výhru rádi i kvůli němu,“ kývl zkušený bek.

Bodovou sérii se Kohouti pokusí prodloužit na pět zápasů v pátek opět na svém ledě, od 17 hodin hostí pražskou Spartu. K dispozici by už konečně měl být uzdravený útočník Lukáš Klimek. „Petr Strapáč, který už měl být v Litvínově, je nemocný, proto se jeho premiéra odkládá,“ doplnil Tomajko k dalšímu dlouhodobému marodovi.

HC Olomouc – Madeta Motor České Budějovice 3:2 pp (1:1, 1:1, 0:0 – 1:0)

Branky a nahrávky: 10. Škůrek (V. Tomeček, J. Knotek), 24. Nahodil (Bambula), 63. Ondrušek (Kucsera) – 20. Forman (Z. Doležal, Pýcha), 39. M. Novák (Allen). Rozhodčí: Kika, Šindel – Lederer, Rožánek. Vyloučení: 3:1. Bez využití. Bez diváků.

Olomouc: Konrád – Švrček, Dujsík, Valenta, Škůrek, Ondrušek, A. Rutar, Vyrůbalík – J. Káňa, J. Knotek, Bambula – Burian, Ostřížek, V. Tomeček – Olesz, Mácha, Kucsera – Kolouch, Nahodil, Gřeš. Trenéři: Moták a Tomajko.

České Budějovice: Strmeň – Vydarený, Slováček, Pýcha, Plášil, Suchánek, Allen – Christov, Toman, Jonák – Forman, R. Přikryl, Z. Doležal – M. Novák, D. Voženílek, Ville – Michnáč, Prokeš, Karabáček. Trenéři: Prospal a Totter.