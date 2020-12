„Jsem zklamaný nejen z výsledku, ale i z výkonu, který byl po všech stránkách špatný. Neviděl jsem tam nic pozitivního,“ hlesl Moták.

Jen 19 střel na bránu

Zatímco minule doma proti Kometě Hanáci vystřelili na branku celkem 40krát, proti Liberci to bylo o celou polovinu méně. Ano, v Třinci Kohoutům stačilo 22 střel na výhru 1:0, ale taková vítězství jsou v hokeji spíše anomálií.

„Četnost střel je důležitá a my potřebujeme hodně střílet, abychom byli úspěšní,“ věděl Moták.

„Potřebujeme mít lepší koncovku, větší klid na holi a lépe naložit s šancemi, které si vytvoříme. A ještě si jich vytvářet víc než doteď,“ byl si vědom i útočník z první lajny Vilém Burian.

Olomoučtí marně hledali odpověď na to, proč se energii z výkonu v Třinci nepovedlo přenést i do tohoto utkání.

„My jsme do toho utkání vstoupili tak, že nás Liberec první minutu drtil v našem pásmu, vzali nás tam na kolotoč, na kačery a my jsme si nebyli schopní si s tím poradit,“ kroutil hlavou Moták, jehož celek je ve střílení gólů vůbec nejhorším v celé extralize.

„Dneska nula, zápas v Třinci jeden gól, předtím s Kometou jeden gól. Dát ve třech zápasech dvě branky, to je prostě tristní situace,“ byla i na věčně pozitivně naladěném Motákovi vidět rozčarovanost.

Moták: Vrchol byl další gól přesilovce

„Vrcholem je zase gól v naší přesilovce, který jsme si dali, opravdu dali sami. To je hodně špatné,“ bědoval.

Doslova to „vlastňák“ nebyl, ale Motákův komentář od něj nebyl daleko. První vyloučení zápasu, Mora zahrává přesilovku. Kucsera z otočky naslepo hledá Ondruška, což prozíravě anticipuje Pavlík, jenž následně uniká společně s Vlachem do přečíslení tzv. dva na nula a po výměně kotoučů otevírá brankový účet. Čas 2:44.

„Chtěli jsme začít jinak, naším gólem, dostat se do tlaku. Bohužel jsme dostali první my a první třetina nebyla optimální,“ komentoval Burian úvodních dvacet minut.

Jenže ani pak to nebylo z olomoucké strany dobré. Liberec byl všude dřív.

Augusta: Byli jsme lepší v soubojích

„Po většinu utkání jsme byli lepší v malých soubojích, kde jsme vyhrávali kotouče, zbytečně jsme si to nestěžovali, rychle jsme to obraceli. Víme, že Olomouc má silné hráče a my jsme se s nimi nechtěli dostávat do žádných řecko-římských zápasů u mantinelů, protože v tom jsou dobří,“ glosoval zápas trenér vítězného týmu Patrik Augusta.

Když potom třetí formace jeho celku udeřila v 35. minutě znovu, jmenovitě Jaroslav Vlach, jehož střela od modré propadla až do sítě, dýchalo se Severočechům o to lépe.

Menší vady na výkony svého mužstva našel až v závěrečné části. „Ve třetí třetině jsme se možná trochu zatáhli, ale to je normální, když vás soupeř zatlačí. Nechcete udělat chybu,“ zmínil.

Hanákům ani power-play v závěru nepomohla. „Špatný den, špatný hokej, špatný výsledek. Jsem rozčarován, takhle před Vánoci mě to mrzí o to víc,“ pravil Moták, který kritikou nešetřil. „Mám na to svůj názor, ale ten vám neřeknu. Bohudík pro některé hráče,“ překvapil nezvykle důrazným vyjádřením.

Nicméně hned doplnil: „Nemyslím si, že by to bylo v nějakém nepřístupu. Ani podcenění, to je hloupost, takový tým jako Liberec nemůžeme podcenit. Vždyť patří k nejlepším v soutěži,“ řekl.

Mora má šanci napravit si reputaci na Štěpána, kdy od 17 hodin hostí pardubické Dynamo.

HC Olomouc – Bílí Tygři Liberec 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 3. R. Pavlík (J. Vlach), 35. J. Vlach (Rosandić). Rozhodčí: Jeřábek, Vrba – Hynek, Votrubec. Vyloučení: 4:6. Bez využití. V oslabení: 0:1 Bez diváků.

Olomouc: Konrád – T. Černý, Švrček, Škůrek, Valenta, Dujsík, Ondrušek, A. Rutar – Burian, J. Knotek (A), Bambula – J. Káňa, Kolouch, Kucsera – Olesz, Nahodil, Pekr – Ostřížek, Gřeš, V. Tomeček. Trenéři: Moták a Tomajko.

Liberec: J. Pavelka – Šmíd, Knot, Rosandić, T. Hanousek, Derner, Kolmann, Havlín – Birner, A. Musil, Lenc – T. Rachůnek, Šír, Pekař – J. Vlach, Hrabík, R. Pavlík – A. Dlouhý, D. Špaček, Průžek. Trenéři: Augusta a Kudrna.