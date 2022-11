„Je už úplně zdravý. Očekáváme od něj, že bude posilou, víme, jaký je to hráč. Je z Přerova, takže ho známe dost,“ ubezpečil olomoucký trenér Jan Tomajko.

Na marodku kohoutů kvůli nemoci přibyl Petr Strapáč, stále ještě nemůže nastoupit tahoun ofenzivy Jakub Orsava. Další předsezonní posila útoku Pavel Musil již trénuje, návrat do zápasu je ale reálnější až pro páteční duel v Kladně. Pláškův comeback tak přichází opravdu v pravý čas.

„Proto jsme ho přivedli,“ pousmál se Tomajko. „Nedá se nic dělat, to je sezona. Někdy máte pět hráčů navíc, jindy vám chybí. Musíme si s tím poradit, nějak to dáme dohromady,“ věří lodivod Mory.

Mora má posilu z Kanady

Chybí herní praxe

Je otázkou, co 22letý a bezesporu talentovaný forvard na ledě předvede. Za poslední dvě sezony totiž kvůli zdravotním problémům odehrál pouze osm utkání v AHL, ve kterých nebodoval. V aktuálním ročníku neodehrál jediné utkání.

Na vině byly problémy s třísly a operace kyčle. Teď už by Plášek měl být stoprocentně v pořádku. Vancouver, se kterým přerovský odchovanec loni podepsal tříletý nováčkovský kontrakt, se však s hráčem dohodl na variantě návratu domů. Prozatím na sezonu.

Po tátovi výborný bruslař ovšem nezamířil do brněnské Komety, které v Česku patří. Na hostování přišel do Olomouce, tedy pár kilometrů od domova v Přerově.

Brněnským odchovancem je Pláškův nový spoluhráč Tomáš Dujsík. Třicetiletý bek se s mladičkým Pláškem v extralize potkával.

„Je to strašně dlouho, co jsem ho na Kometě vídal jako mlaďocha. Už tehdy to byl výborný hráč. Mrštný, rychlý. Určitě pro nás bude přínosem,“ věří autor rozhodujícího gólu nedělního střetnutí s Libercem (4:1).

Plášek a celá Mora se už těší na vůbec první konfrontaci s mistrem v aktuální sezoně Tipsport extraligy. První duel se měl hrát 18. října, avšak byl odložen kvůli velké marodce v týmu Hanáků. Nyní už se zápas 12. kola na ledě Třince odehraje. Úvodní buly je na programu v 17 hodin.

VIDEO: Dujsík na místě Orsavy? Gól! Potřeboval jsem sklopit mířidla