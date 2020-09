Byl to jednoznačný zápas. Olomoučtí hokejisté na svém ledě nestačili dominantnímu Hradci Králové, který na Hané ukázal, proč je na začátku covidem postižené extraligové sezony na prvním místě. V Olomouci vyhráli Východočeši jasně 6:1.

HC Olomouc - Hradec Králové | Foto: Deník / Jiří Kopáč

„Soupeř byl výborný, musím mu pogratulovat. Byl silný, dobře bruslil. Když se dostal do šance, byl důrazný v zakončení. Oproti tomu my jsme hráli jen ve vlnách, a když jsme se dostali do šance, na konci stál výborný Mazanec,“ hodnotil trenér Olomouce Zdeněk Moták.