Mluvilo se o tom, nyní to Mora potvrdila. Její první a zatím jedinou posilou před novou extraligovou sezonou je 29letý obránce Dalibor Řezníček, který většinu své dosavadní kariéry strávil ve Zlíně. S Kohouty podepsal víceletý kontrakt.

Jiří Zaňát | Foto: Deník/Radek Štohl

„Jsme rádi, že k nám Dalibor přichází, protože je to velmi kvalitní hráč. Věříme, že jeho přínos do kabiny bude velký, a to i po charakterové stránce,“ pochvaluje si Jan Tomajko, majitel Mory a jeden z trenérů A-týmu. „Navíc se jedná o zkušeného obránce, který je silný do defenzivy, ale dokáže také kvalitně podporovat útok,“ dodal Tomajko.