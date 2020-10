„Hráči trénují třikrát týdně online,“ prozradil jeden z trenérů HC Olomouc Jan Tomajko při setkání s novináři u příležitosti předání šeku ze strany fanoušků.

Jak si ceníte činu olomouckých fanoušků, kteří na transparentním účtu vybrali přes 107 tisíc?

Je to neskutečná podpora. Jsme hrdí na to, že máme takové fanoušky a doufáme, že v letošní sezoně ještě na hokej přijdou. Že jim to vrátíme výkony na ledě a připravíme zábavu, na kterou jsou zvyklí.

Jaká je aktuální situace v A-týmu, který byl kvůli covidu v karanténě?

I ti poslední hráči a členové realizačního týmu, kteří byli v karanténě nebo v izolaci, to v sobotu dokončili. V pondělí jsme měli schůzku, kdy jsme si řekli, že příprava zatím bude individuální. Hráči trénují třikrát týdně online, dvakrát týdně mají nějaké individuální věci. Uvidíme, jak to bude pokračovat dál, zatím je to naplánováno v horizontu týdne, čtrnácti dnů. Potom se rozhodneme, jestli přípravu změníme, nebo ne.

Online trénink probíhá před kamerou?

Přesně tak. Náš fyzioterapeut a kondiční trenér to vzal za své a takhle hráče připravuje. Je to taková změna pro hráče a aspoň mají přes den nějaký řád. Přece jen je potřeba dodržovat nějaký denní rytmus, takže jsme jim to chtěli takhle uzpůsobit.

Uvažujete i o venkovním tréninku v menších skupinách?

Zatím si myslím, že ne. Dneska je sice pěkně, ale jinak už je zima a hodně prší. Kdyby hráči měli přijet, převlékat se v autech, pak někde trénovat, zpotit se a v té zimě jít domů, to by asi nebylo ideální. Takhle, jak jsme to naplánovali, to bude jednodušší.

Všichni hráči měli lehký průběh nemoci, nebo se našly i těžší případy?

Všichni to zvládli dobře. Ti, kteří nemoc prodělali, tak jsou samozřejmě trošku unavení a musejí začít trošku volněji, ale nemyslím si, že by to to mělo nějaké následky.

Vy osobně jste si tím taky prošel?

Já jsem zdráv. (usmívá se)