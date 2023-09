Hokejisté Olomouce prohráli s Třincem 3:4. Začali se herně zvedat až za stavu 0:2 v 18. minutě, kdy dal svůj druhý gól v sezoně Jan Knotek. Opět si ale Mora nepomohla v početní převaze. Celkově využila jedinou z dvaadvaceti a úspěšnost má pouze 4,55 procent, což je nejhorší v celé Tipsport extralize. Ten jediný přesilovkový gól z pěti zápasů má na svědomí právě pětatřicetiletý Jan Knotek.

Hokejisté Olomouce (v černém) v přípravě proti HC Kometa Brno. Jan Knotek | Foto: Deník/Jan Pořízek

Čím jste se dokázali v závěru proti Třinci tak zvednout a stáhnout ztrátu 1:4 na 3:4?

Nevykašlali jsme se na to, chtěli jsme zkusit s tím něco udělat. S Karlovými Vary jsme také prohrávali a otočili jsme to. Tentokrát se to nepovedlo, tři góly byly hodně.

Změnili jste něco ve hře?

To si nemyslím. Pořád jsme do nich bušili, nepřestali jsme, nevzdali to. Odměnilo nás to kontaktními góly.

Dal jste druhý gól v sezoně. Potěší to z individuálního hlediska?

Každý gól potěší, je to fajn pro osobní sebevědomí. Je to sice fráze, ale když nevyhrál tým, tak to těší míň.

Máte za sebou pět zápasů, šest bodů, ale opticky nevypadaly prohrané zápasy špatně. Mrzí porážky o to víc?

Je to škoda, každý bod ze začátku sezony je dobrý. Kór z ledu soupeřů. Mrzí nás to, ale hraje se na body a je jedno, jestli jsme hráli dobře.

Moc vám to nepadá ani v přesilovkách, ale Třinec jste dokázali zamknout. Jde vidět zlepšení?

No… Je to tak, ale musíme být trpěliví. Jednou to prolomíme. Nestává se nám to poprvé, se mnou to nic moc už nedělá. Tlak a přesilovky to tady bylo odjakživa. Slýchávám to deset let, co jsem tady. Jsem s tím smířený, že nebudou nejlepší v extralize, ale i tak jsme schopni hrát dobrý hokej a držet se ve středu.

Jsou utkání proti trenérovi Motákovi speciální? Stihnete si popovídat?

Nestihneme. Loni jsme se tady potkali mezi dveřmi, pozdravili jsme se a prohodili něco. Před zápasem má už každý svoji bublinu, nikdo se nechce pouštět do větších akcí. Dneska jsme se ani neviděli. Je to takové normální.

V posledních dvou zápasech jste měli dva favority na titul. Potvrdili jste si, že s nimi můžete hrát vyrovnaný hokej?

Ano. Ale tak je to každý rok. Někdy vám zápas proti těmto týmům ujede, ale já jsem nikdy neměl strach z mančaftů, které jsou aspiranty na titul a mnohokrát jsme je dokázali porazit.

Teď vás čekají další těžcí soupeři Sparta a Vítkovice.

Tady není lehkého soupeře. Je těžké vymyslet něco, co nikdo neřekl. Ale kolikrát je horší zápas na Kladně než ve Vítkovicích. Každý zápas je jiný a my do každého musíme jít s tím, že všechny dokážeme potrápit a porazit.