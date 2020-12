Olomouckým hokejistům se po delší době dýchá zase o něco lépe. Po páteční cenné dvoubodové výhře v Plzni se jim povedlo za tři body uspět ve Zlíně, díky čemuž si poprvé v sezoně připsali dvě vítězství v řadě.

Hokejisté HC Olomouc. Ilustrační foto | Foto: Deník / Martin Břenek

Rádi by na to navázali dnes doma, kde od 18 hodin hostí brněnskou Kometu. Mají jí co vracet, necelé dva týdny zpět totiž na jihu Moravy schytali vysokou porážku 1:5.