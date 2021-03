Kvůli protipandemickým omezením odpovídal jen skrze počítačovou kameru, přesto posílal úsměvy. Měl k tomu důvod. Útočník Lukáš Nahodil a jeho spoluhráči totiž dokázali na ledě favorizované Plzně urvat obě vítězství a už v sobotu od 17 hodin budou v plecharéně pracovat na tom, aby senzaci dokonali.

„Jsme šťastní. Doufali jsme, že se nám tu bude dařit. Chtěli jsme urvat minimálně jeden zápas, nakonec máme dva. Ještě ale není hotovo, musíme udělat poslední krok,“ nechce zkušený útočník předbíhat.

„Zdaleka ještě nejsme v další sérii. Musíme být pokorní, nemůžeme teď vyletět někam do nebes,“ věří Nahodil, že jeho tým dokáže ukočírovat vítěznou euforii.

Ví, že Plzeň má kvalitní tým, který ještě neřekl poslední slovo.

„Může to být o jednom gólu, všechno se to může otočit. Každopádně uděláme všechno pro to, aby to tak nebylo,“ říká předtím, než se série předkola extraligového play-off přesune na Hanou.

ZATÍM SPÍCÍ GULAŠ

Kohoutům se zatím daří držet zkrátka největší soupeřovu zbraň – Milana Gulaše. Zaměřili se Hanáci před sérií právě na to, aby nedali prostor borci, který v základní části nastřádal 56 bodů?

„Nemůžu vám říct, jakou máme taktiku,“ směje se. „Samozřejmě víme, že Milan je asi nejlepší hráč celé extraligy, takže když je na ledě, musíme mít zvýšenou pozornost. Plzeň má ale kvalitní celý tým, takže si musíme dávat pozor, ať proti nám stojí kdokoliv,“ konstatuje.

Zatím je to právě třeba on, kdo plzeňského kapitána zastiňuje. V prvním i druhém zápase zapsal do statistik dva body, chlubí se jedním gólem a třemi nahrávkami. I když je pravdou, že gól, který mu byl připsán a který zároveň rozhodl o druhém vítězství Mory na západě Čech, nebyl tak úplně jeho. Ale určitě mu to nevadí.

„Chtěl jsem to vracet Vojtovi Tomečkovi, ale jejich bek (David Kvasnička, pozn. red.) si to tam srazil. Je to o štěstí,“ říká k situaci z 26. minuty utkání. „Odvolali jsme tam nějaký faul, takže nám to hokejový pán Bůh asi takhle vrátil,“ připomíná moment z první části, kdy Petr Kolouch odvolal faul na svoji osobu.

NECHCEME ČEKAT, CO UDĚLÁ PLZEŇ

Olomouc v obou dosavadních duelech těžila z toho, že vedla 2:0. Indiáni zatím vůbec nevedli.

„Snažíme se o to, abychom hráli od první minuty koncentrovaně, abychom na ně vletěli. Nechceme čekat, co udělají oni. Chceme hrát svůj hokej, takový nepříjemný, který jsme chtěli hrát celou sezonu. Občas to sice nedopadlo, teď to ale zatím vychází,“ těší 32letého rodáka z Třebíče.

Mora s Plzní v rámci vyřazovací části poměřuje síly potřetí za poslední čtyři roky a počtvrté za šest let. Pokaždé byla úspěšnější parta ze západu Čech, teď jsou krok od postupu Kohouti. Je chtíč konečně Plzni ukončit sezonu něco, co hráče Olomouce motivuje?

„Není to jen o Plzni, je to play-off a chcete v něm uspět. I kdybychom hráli proti komukoliv jinému, budeme mít motivaci stejnou. Každý chce vyhrát, každý chce postoupit,“ uzavírá centr první olomoucké útočné formace.

Moták: Dvě výhry jsme si zasloužili



Není to ani týden, co si olomoucká Mora odvezla z Plzně výprask 1:9. Že by potom ve čtvrtek měla domů odjíždět ve vedení 2:0 na zápasy? Kdo si tohle myslel, byl za blázna. Realita ale taková vskutku je.



„Chlapcům jsme po zápase řekli, že jim gratulujeme, že byli výborní, že byli skvělí,“ chválil trenér Mory Zdeněk Moták. Zároveň jedním dechem zdůraznil: „Důležité je, abychom zůstali pokorní.“



Má Olomouc Plzeň takzvaně na lopatě? S takovou otázkou za Motákem nechoďte. „Nechtěl bych spekulovat. Do toho dalšího zápasu se budeme snažit hrát stejně, ještě důrazněji, ještě lépe bruslit. Půjdeme do toho se vší pokorou a s tím, že Plzeň je kvalitní, zdůrazňuji kvalitní, soupeř.“



Jak vypadal pátek? Už ve čtvrtek Moták nastínil plán. „Úplné volno mít hráči nebudou. Sejdeme se, něco prodiskutujeme. Už toho moc ale nenatrénujeme, takže to spíš bude o regeneraci v dobré atmosféře,“ zmínil.