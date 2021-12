„Od pauzy se pořád zlepšujeme v defenzivě. Jsem za to hrozně rád, musím klukům poděkovat. Nebyly tam žádné dorážky, nebo nájezdy, super,“ pochvaloval si Jakub Sedláček.

Sedláček měl Kohouty přečtené. Krejčí s Káňou ale jsou cítit, přiznal

Své představení načali oba gólmani už v první třetině. Tisícovka diváků se rozhodně nenudila, spousta šancí, skvělé zákroky, chyběla snad jen atmosféra vyprodané „Plecharény,“ která musela vinou vládních nařízení zůstat zaplněná ani ne z jedné pětiny.

Utkání rozhodla druhá třetina. A dva góly v síti Jana Lukáše. Mueller nejprve vyslal výborný pas na Michala Krištofa, kterému kotouč utekl tak šikovně, že podjel pod betony olomouckého gólmana.

Ve 32. minutě se Kometa dostala do přečíslení a Radovan Pavlík předal Martinu Dočekalovi, který se nemýlil.

„Bylo to vyrovnané utkání. Kometa výborně bránila. Dnes rozhodly dvě naše chyby, kdy jsme soupeře pustili do přečíslení. V nejhorším to mělo skončit 0:0, ale takové chyby Kometa potrestá, protože má výborné hráče,“ hodnotil trenér Mory Jan Tomajko.

Ve třetí třetině Olomouc dle oficiálních statistik přestřílela soupeře poměrem 12:3, Jakub Sedláček však byl nepřekonatelný. Největší problémy dělala Kometě pochopitelně Krejčího formace, kde se opět kromě Káni představil také Lukáš Nahodil. Tentokrát však ani elitní útok nedokázal skórovat. Brňané zvítězili 2:0.

„Na začátku třetí třetiny jsme měli přesilovku, ale sehráli jsme ji špatně. Mohli jsme se dostat zpátky do zápasu, ale dneska ten výkon nebyl takový jako v Litvínově,“ mrzelo Jana Tomajka.

Mrzet Olomouc může také fakt, že se nedohodla na pokračování spolupráce s hvězdou střetnutí Jakubem Sedláčkem.

„Tak to je. Já bych se dozadu nedíval, člověk se s tím musí vyrovnávat. Braňo už trénuje, uvidíme po reprezentační přestávce,“ nastínil závěrem Tomajko.

HC Olomouc – HC Kometa Brno 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 25. Krištof (P. Mueller, R. Holland), 32. Dočekal (R. Pavlík, T. Šoustal).

Rozhodčí: Mrkva, Pražák – Klouček, Bohunek. Vyloučení: 2:2. Bez využití. Diváci: 1 000.

Olomouc: Lukáš – Ondrušek, T. Černý, Rašner, Švrček, Řezníček, Dujsík – J. Káňa, Krejčí, Nahodil – Klimek, J. Knotek, Kucsera – Strapáč, P. Kolouch, Navrátil – Kunc, Kusko, Bambula – Burian. Trenéři: Moták a Tomajko.

Kometa Brno: Sedláček – Bartejs, Kučeřík, R. Holland, Gulaši, Roth, D. Mikyska – Zaťovič, Krištof, P. Mueller – L. Horký, A. Zbořil, Jenyš – Ostřížek, Rákos, P. Kratochvíl – T. Šoustal, Dočekal, R. Pavlík. Trenéři: Kalous, Zábranský a Horáček.