/VIDEO/ Utkání plné zvratů a emocí s vítězným koncem pro olomoucké hokejisty. Ti poprvé v sezoně dali víc než jednu branku, poprvé se prosadili v přesilové hře a i díky tomu v odvetě předkola přetlačili dosud stoprocentní Karlovy Vary 4:3.

Po vlažné první třetině se začaly dít věci. Osudová chvíle střetnutí s sebou nesla trochu kontroverze. Brankář Karlových Varů Dominik Frodl v 57. minutě utkání za stavu 3:3 během přesilovky domácích při přesunu vyhodil branku ze základního postavení. Stalo se tak už podruhé v zápase.

Zatímco poprvé zůstali sudí v klidu, podruhé trestali. „Šel se hrou, udělal zákrok. Kdyby ho neudělal, mohlo hrozit, že dostane gól. Vyčítat mu to určitě nebudeme, chybu neudělal,“ řekl na tiskové konferenci Vojtěch Šik, asistent trenéra hostů. V jeho výpovědi byla lehce cítit křivda. „Reagoval na situaci, takové situace se stávají,“ dodal jeho protějšek Róbert Petrovický, olomoucký asistent.

Mora v tu chvíli podruhé v utkání dostala výhodu přesilovky pět na tři. A na rozdíl od té první udeřila. Knotek v čase 57:40 doklepl puk za Frodla, a vykoupil tak svá tři vyloučení během zápasu. „Všichni se v závěru dostali do varu. Hrálo se ve skvělé atmosféře,“ pochvaloval si Petrovický. Šlo o první přesilovkovou trefu Hanáků v sezoně.

Dvougólový Navrátil

Přitom ještě v 54. minutě prohrávali jeho svěřenci 2:3, když Karlovarští využili přesilovku pět na tři a vzápětí i pět na čtyři. Hanáci tak během minuty a půl ztratili vedení. „Zbytečnými fauly jsme jim dovolili obrat. Naštěstí pak taky udělali hloupé fauly a ještě jsme to otočili,“ liboval si Jakub Navrátil.

Právě přerovský odchovanec předtím zařídil dvěma trefami ve druhé třetině náskok 2:1. Reagoval tím na branku útočníka Energie Dávida Grígera, který chvíli po první přestávce otevřel skóre utkání. „Za góly jsem rád. Na hattrick jsem ale nemyslel, důležité je, že máme tři body,“ hlásil Navrátil.

Knotek vyhrál i bitku

Před jeho druhou brankou došlo k zajímavé situaci. Hosté dali gól ve vlastním oslabení, jenže až po hvizdu sudích, kteří přerušovali hru kvůli bitce Matěje Stříteského a Jana Knotka, který se dostal do klinče s gólmanem Frodlem. Místo toho, aby šli hosté znovu do vedení, šli do tří. „Možná nás Honzova bitka nakopla,“ hodnotil s úsměvem Navrátil Knotkův boxerský úspěch.

Petrovický si cenil odhodlání mužstva, které i po tvrdém direktu našlo v posledních minutách sílu k dalšímu obratu. „Hráči ukázali charakter,“ těšilo ho. Důležitá byla rychlá vyrovnávací branka obránce Dalibora Řezníčka, který prokázal důraz před brankou a dostal v tu chvíli utišenou plecharénu zpět na nohy.

A na těch už díky Knotkově vítězné trefě zůstala. Mora i podruhé v sezoně doma získala všechny body, naopak Karlovarští už nejsou stoprocentní. Další zápas hrají Kohouti v neděli na ledě Pardubice.

Autor: Denis Manina

HC Olomouc – HC Energie Karlovy Vary 4:3 (0:0, 2:1, 2:2)

Branka a nahrávky: 31. Navrátil (Klimek), 39. Navrátil (Macuh, Kucsera), 56. Řezníček (Kunc, Navrátil), 58. Knotek (Orsava, P. Musil) – 22. Gríger (Mikyska, Rachůnek), 53. Plutnar (Kružík, Hladonik), 54. Rachůnek (Stříteský). Rozhodčí: Jeřábek, Úlehla – Rampír, Bohuněk. Vyloučení: 5:7, navíc Knotek (Olomouc) a Stříteský (Karlovy Vary) 5 minut. Využití: 1:2. Diváci: 4229.

Olomouc: Konrád – Černý, Ondrušek, Rutar, Sirota, Škůrek, Švrček, Řezníček – P. Musil, Nahodil, Klimek – Orsava, Kusko, Chmielewski – Bambula, Knotek, Navrátil – Kucsera, Macuh, Kunc. Trenér: Tomajko.

Karlovy Vary: Frodl – Plutnar, Havlín, Dlapa, Pulpán, Mikyska, Stříteský, Krajčík – Hladonik, Černoch, O. Beránek – Rachůnek, Gríger, Kangasniemi – Redlich, Jiskra, Kružík – Koffer, Kofroň, O. Procházka. Trenér: Bruk.