„Hrajeme bojovně, hrajeme dobře, hrajeme poctivě, ale zatím nám tam branky nepadají,“ mrzí olomouckého trenéra Zdeňka Motáka, který společně s kolegou Janem Tomajkem bude mít v následujících hodinách a dnech hlavu v jednom kole.

„Nepůjde to lusknutím prstu, ale budeme muset vymyslet něco, co by na ně platilo,“ zmínil.

Zatímco v sobotu Kohouti dokázali vstřelit alespoň jeden gól, tentokrát zůstal brankář pražského celku Alexander Salák nepřekonán. Olomouckým hokejistům vyloženější příležitosti po většinu utkání chyběly.

„Nějaké šance jsme si vytvořili, bohužel jejich proměňování nás zlobí celou sezonu,“ říká kouč celku, který v základní části dal nejméně branek ze všech (105).

ÚSPĚŠNÁ VÝZVA NA KONRÁDŮV POVEL

Byli to sparťané, kteří od prvních minut drželi otěže zápasu ve svých rukou.

„Myslím, že jsme odehráli o malinko lepší utkání než v sobotu, byli jsme o něco rozehranější. Zodpovědným výkonem jsme zápas zvládli,“ těšilo jednoho z trenérů Sparty Josefa Jandače.

„Těžko jsme se dostávali přes výbornou obrannou hru domácích, s tím jsme měli velký problém. Mají to velice dobře postavené, v čele s brankářem samozřejmě,“ pochválil Moták výkon soupeře.

Sparta šla do vedení už po 105 vteřinách hry, dobrý instinkt ale ukázala olomoucká střídačka, která si na povel brankáře Branislava Konráda vyžádala využití trenérské výzvy.

Ukázalo se, že před gólem Miroslava Formana ovlivnil pohyb Branislava Konráda brankovištěm projíždějící Buchtele, a jednobrankový náskok Sparty byl fuč.

„Cítil jsem kontakt s hráčem, tak jsem hned hlásil klukům, ať řeknou trenérům, že bereme výzvu. Jsem rád, že byla úspěšná,“ řekl po utkání Konrád, který byl v brance opět výborný.

Sparta si ale zanedlouho gólovou radost zopakovala a tentokrát už bylo vše v naprostém pořádku. V šesté minutě předvedli sparťané parádní přesilovkovou souhru, na jejímž konci byl kapitán Michal Řepík.

EMOCE V TUNELU DO ŠATEN

Závěr úvodního dějství doprovodila potyčka v rohu kluziště, která pak měla, jak ukázaly záběry O2 TV Sport, dohru i v útrobách stadionu. V sérii to mezi oběma celky začíná jiskřit.

„Ani jsem o tom nevěděl, zjistil jsem to až po zápase,“ uvedl Jandač.

To kouč Olomouce byl u celé situace blíž. „S Pepou Tomou (kustod Sparty, pozn. red.) jsme si něco řekli, ale více méně to bylo v legraci a žertu. Známé se dlouhá léta,“ nechal se slyšet Moták.

Velkou vědu z celé situace ale nedělal. „Někdy ty emoce jsou správné, někdy jsou negativní. Kdo má těch dobrých emocí víc, dokáže se udržet, pracovat a dokáže vítězit,“ dodal.

„Byly tam trochu emoce, ale nic velkého. Možná se nás snažili trochu rozhodit,“ pravil po utkání útočník Pražanů David Tomášek.

Právě on dokázal necelých pět minut po startu druhé třetiny navýšit sparťanské vedení na 2:0. Košťálkovu akci dokončil doklepnutím, na které Konrád nedosáhl.

Sparta hrála velmi disciplinovaně, herně nijak nepolevovala a Mora ne a ne najít způsob, jakým domácí tým přechytračit. Nakonec se jim to nepovedlo, i když ve třetí třetině měli slibné příležitosti třeba Nahodil, Navrátil nebo při hře bez gólmana také Káňa.

CHYBÍ GÓLY, NEJDE ANI VHAZOVÁNÍ

„Ač jsme vyhráli na střely (30:33), tak jsme bohužel nedokázali vstřelit žádný gól,“ zopakoval Moták hlavní potíž toho, proč Mora odjíždí z hlavního města s prázdnou.

Našel ale i další dílčí faktor, ve kterém Kohouti zatím zaostávají. „Vhazování. Bylo z naší strany velice špatné. Nedokázali jsme vyhrávat buly ani v přesilové hře, takže jsme se potom museli do pásma domácích těžko dostávat,“ štvalo ho.

Pražská mise se tak Hanákům nevydařila, domů se vrací za stavu 0:2 na zápasy. Pokračování série je na programu ve středu a ve čtvrtek na ledě plecharény a Hanáci rozhodně nemají v plánu nic zabalit.

„Oni určitě budou do čtvrtého bodu makat na sto procent a my do toho čtvrtého – myslím našeho – také,“ prohlásil Moták.

„Když se vcítím do kůže Sparty, myslím, že jsme pro ně velice těžký soupeř,“ doplnil zkušený stratég.

„Myslím, že se toho moc nezmění, bude to boj jako doteďka. Olomouc hraje výborně, hraje urputně, je výborně organizovaná,“ řekl ke hře Kohoutů Jandač.

Tak tedy ve středu. Čtvrtfinále mezi Olomouce a Spartou, díl třetí.

HC Sparta Praha – HC Olomouc 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 6. Řepík (Horák, Sobotka), 25. Tomášek (Košťálek). Rozhodčí: Šír, Sýkora – Lederer, Rožánek. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:0. Bez diváků. Stav série: 2:0.

Sparta: Salák – Tomáš Dvořák, Jurčina, Polášek, Košťálek, Němeček, T. Pavelka – Sobotka, Horák, Řepík – Rousek, Tomášek, Kudrna – Buchtele, Pech, Forman – Zikmund, Sukeľ, Dvořáček. Trenéři: Hořava a Jandač.

Olomouc: Konrád – Ondrušek, A. Rutar, Vyrůbalík, Škůrek, Rašner, Dujsík – J. Káňa, Nahodil, Kunc – Ostřížek, Kolouch, Olesz – Burian, J. Knotek, Klimek – Kucsera, Strapáč, Navrátil – Bambula. Trenéři: Moták a Tomajko.