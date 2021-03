„Nechci říkat, že vytvoříme novou senzaci, ale budeme se rvát, bojovat, trhat, hryzat,“ avizoval hned po postupu proti Plzni trenér Hanáků Zdeněk Moták.

Klimek: Můžeme to zvládnout

„S Plzní to byla těžká série, ale čekám, že proti Spartě to bude ještě těžší. Věříme ale, že to můžeme zvládnout,“ řekl v rozhovoru pro Deník útočník Lukáš Klimek, který před příchodem do Olomouce ve Spartě šest sezon hrál.

Od sezony 2014/15, která byla pro hanácký celek první mezi elitou po 17 letech, se Kohouti objevují ve vyřazovací části popáté. Doteď narazili jen na dva soupeře – čtyřikrát na Plzeň, dvakrát na Zlín.

„Jsme natěšení hlavně z toho, že jde o Spartu a konečně si zahrajeme proti někomu jinému,“ zmínil na webu Mory útočník Jan Knotek, který toužil po jiném soupeři už v předminulém ročníku.

Dočkal se. A s ním i všichni ostatní v olomoucké kabině. Se slovem outsider do kohoutí šatny rozhodně nechoďte, jenže na druhou stranu o tom, kdo je favoritem série, taky nemusí být řeč.

„Mohlo by to na ně dolehnout, musíme toho využít,“ nechal se slyšet Klimek.

Jenže Sparta si dá na Hanáky jistě velkého majzla. Vždyť Mora nevyřadila plzeňský tým v poměru 3:0 na zápasy náhodou. „Pro nás se o žádné překvapení nejedná, sílu Olomouce samozřejmě vnímáme,“ uvedl pro web Sparty Josef Jandač, jeden z koučů pražského celku.

„V průběhu sezony měla spoustu zraněných hráčů, proto nebyla kompletní jako teď. Načasovala si formu, hraje urputný hokej, proti kterému se Plzeň neprosadila, navíc ji podpořil skvělý výkon Branislava Konráda,“ dodal na adresu Hanáků.

Machovský nebo Salák?

Právě sparťanští trenéři si zatím drží jedno tajemství – koho postaví do branky? Matěj Machovský, nebo Alexander Salák? Situace v brankovišti týmu z hlavního města rozhodně není tak jednoznačná jako v tom olomouckém.

„Máme šikovného trenéra brankářů Martina Faltera, ten má gólmany přečtené, máme od něj potřebný servis. Určitě nic nepodceníme ani v tomto směru,“ říká Klimek.

V základní části měly spolu oba celky vyrovnanou sérii. Poprvé uspěla Mora 4:1, dva dny nato Sparta vrátila úder i s úroky – 7:1. Na Hané pak uspěli Pražané 3:0, odpověď Kohoutů? 3:0 vítězství v O2 areně.

Nyní spolu obě mužstva sehrají minimálně další čtyři zápasy. Bitva o semifinále startuje právě nyní!

Program čtvrtfinále

So 20. 3. 17:00, 1. zápas: Sparta – Olomouc (ČT sport)

Ne 21. 3. 15:00, 2. zápas: Sparta – Olomouc (O2 TV Sport)

St 24. 3. 17:00, 3. zápas: Olomouc – Sparta

Čt 25. 3. 17:00, 4 zápas: Olomouc – Sparta

So 27. 3. ??:??, případný 5. zápas: Sparta – Olomouc

Po 29. 3. ??:?? případný 6. zápas: Olomouc – Sparta

St 31. 3. ??:?? případný 7. zápas: Sparta – Olomouc