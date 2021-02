Svým nedělním vítězstvím na ledě Liberce olomoučtí hokejisté překvapili. Po třech porážkách uspěli proti rozjetému soupeři poměrem 2:1 a na 13. Zlín opět navýšili náskok na sedm bodů.

Olomouc proti Pardubicím. Ilustrační foto | Foto: ČTK / ČTK

V úterý mohou Kohouti odskočit už na deset bodů, a to v případě, že vyhrají za tři body v Pardubicích a Zlín neuspěje v Hradci. „Bylo by fajn nějaké zápasy vyhrát, abychom šli do závěru sezony s klidnější hlavou a větším sebevědomím,“ řekl pro web HC Olomouc brankář Jan Lukáš, který v neděli zářil.