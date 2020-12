„Musíme si dát pozor hlavně na jejich přesilovky a útočnou sílu,“ zmínil pro web Kohoutů jejich mladý útočník Jan Bambula, který už několik zápasů nastupuje na křídle prvního útoku.

TŘINEC VÁLCUJE EXTRALIGU

Oceláři, kteří jsou kvůli zrušenému konci minulého ročníku stále vedeni jako poslední mistři, v aktuálním ročníku válí. Na prvním místě jsou s náskokem šesti bodů, dali 86 branek a jen 46 inkasovali (v obou statistikách jsou nejlepší v soutěži).

Nejen třinecké, ale i celoextraligové produktivitě vévodí Martin Růžička, který během 20 zápasů nastřádal skvělých 33 bodů (9+24). Zdatně mu sekunduje Matěj Stránský, jenž má 27 bodů a z nich 17 branek, což z něj činí nejlepšího střelce soutěže.

To Olomouc je na tom opačně. Gólů dala 39 a dostala 69, v obou případech je druhá nejhorší v soutěži. Naposledy se Kohouti doma marně snažili přidat třetí výhru v řadě, Kometě podlehla 1:4.

„Bohužel jsme neproměnili šance, které jsme měli. Soupeř byl šťastnější, ale nemyslím, že by byl lepší,“ hodnotil Bambula zápas s Brnem.

Devatenáctiletý šikula se dokázal od svého přestupu z Havířova vypracoval ve stálého člena olomouckého celku. Ve 21 zápasech si připsal pět bodů (2+3). „Jsem rád za to, co mám. Samozřejmě bych byl raději, kdyby bodů bylo více. Určitě se zápas někdy nepodaří, ale tak to je. Každý den není posvícení,“ říká s nadhledem.

Přidat další body může už dnes, dohrávka čtvrtého kola startuje v 17 hodin.