V pátek a v sobotu se v unikátním trojzápase utkají tři nejstarší kategorie obou hanáckých celků. Festival otevírá brány areálu u ikonické „Plechárny“ v pátek v 16.15 a už v 17 hodin se proti sobě postaví dorostenci Přerova a Olomouce. V sobotu v 11.15 si to rozdají junioři obou klubů a sportovním vrcholem MORA Festu bude sobotní přípravné utkání A-týmů kohoutů a Zubrů. Měření sil celků z Tipsport extraligy a Maxa ligy je na programu od 16.15.

„Je to zpestření přípravného období, takže se na to těším, i když podobné akce osobně nevyhledávám,“ prozradil olomoucký útočník Karel Plášek pro klubový web HC Olomouc.

Právě pro Pláška půjde o speciální souboj. Podobně jako Jakub Navrátil, Jan Švrček či Daniel Ministr začínal s hokejem právě v Přerově. Za Zubry naskakoval také například Rok Macuh a v minulé sezoně Josh Mácha.

„Hanácké derby jsem zažil z opačné strany. Za přerovskou mládež jsem proti Olomouci hrával často, bylo to vždycky trochu speciální. Moc se těším, jak to bude vypadat,“ těší se Karel Plášek. „Proběhne nějaké hecování. Strašně se na to těším, znám tam skoro všechny kluky,“ říká přerovský odchovanec.

MORA Fest láká fanoušky také na křest dresů Olomouce pro extraligový ročník 2024/25, autogramiádu A-týmu kohoutů či závěrečnou afterparty ve fotbalovou reprezentací proslaveném klubu Belmondo.

Vstupenky na oba dny lze prostřednictvím webu HC Olomouc pořídit na oba dny za 590 korun, na jednotlivé dny pak za 340 korun.

Program MORA Festu