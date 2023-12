Loni v říjnu přivezl Mora express do Prahy 650 lidí, kteří pak zpět na Hanou z O2 areny doručili famózní výhru 5:2. Letos se z olomouckého nádraží do Libně vydá v sobotu, den před Silvestrem, speciálním vlakem HC Olomouc rekordní počet fanoušků.

Bitka po druhé třetině hokejového utkání HC Olomouc - HC Sparta Praha v listopadu. | Video: Deník/Ivan Němeček

Více než tisíc osob, nakonec hned třináct vagonů, šály pro držitele zlatých a stříbrných voucherů, fanshop přímo na palubě. Nejen na to se mohou těšit účastníci vyprodaného hokejového zájezdu z hanácké metropole do hlavního města. Tenhle vlak rozhodně nikde nestaví a na cestující počká, aby je po zápase opět dovezl zpět.

„Na základě žádosti ULTRAS MORA žádáme cestující, aby cestovali ideálně v oblečení červené nebo černé barvy,“ píše oficiální web HC Olomouc v pokynech pro fanoušky. Vlakem opět jedou i hráči s realizačním týmem. „Proto se během cesty vyvarujte jakéhokoli jednání znamenající případné zpoždění vlaku (např. použití pyrotechniky ve vlaku apod.),“ nechybí upozornění.

Olomoučtí příznivci se na nádraží začnou scházet po 10. hodině, vlak odjíždí v 11.00. Úvodní buly utkání 32. kola Tipsort extraligy je na programu v 16 hodin. Vlak z libeňského nádraží v Praze má pak odjezd stanoven na 19.20. Příjezd do Olomouce je plánován na 21.30.

„Je to vždycky pecka. Je to přeci jen O2 arena, má největší kapacitu a když tam jede tolik našich fanoušků vlakem, je to speciální,“ uvědomuje si obránce Olomouce Tomáš Černý. „Jedeme pro tři body, nikde není napsané, že je nemůžeme mít, přestože jsme papírově slabší. Proč bychom nemohli porazit Spartu? Je třeba tam dát i trošku zdravého sebevědomí,“ hlásí bek, který ve čtvrtek proti Třinci zaznamenal svou první branku v dresu Olomouce.

Jestli bude cesta nazpět stejně veselá jako loni, těžko říct, jisté však je, že už nyní se pro organizátory v čele s marketingovým manažerem Mory Simonem Vejtasou jedná o veleúspěšnou akci.

„Lidé dnes mají spoustu možností, co dělat. Proto se snažíme dělat i věci mimo hokej typu Mora express nebo Mora fest. Je potřeba být vidět, mít fanoušky pořád na blízku a nabídnout jim i něco jiného než jen hokejový zápas,“ zmínil závěrem Simon Vejtasa.

