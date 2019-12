Velká předvánoční bitva v Olomouci došla až do sedmé série nájezdů. V nich rozhodl Petr Kolouch, který jel dvakrát a dvakrát proměnil. Jednou o tyčku, podruhé do vinglu.

„První nájezd mi docela vychází a podruhé jsem si říkal, že nemám co ztratit, protože jejich hráč nedal. Zkusil jsem svoji oblíbenou střelu nad vyrážečku a vyšlo to,“ těšilo aktuálně prvního centra Hanáků.

Přitom Hanáci mohli mít tříbodovou radost. Dlouho hájený náskok 2:1 ztratili až 29 vteřin před třetí sirénou, kdy Branislava Konráda, který se v brance představil po dlouhých osmi zápasech, pokořil Slovinec Jeglič.

„Zrovna jsem se ohlížel na druhou stranu, pak zpoza hráče a najednou gól. Prý to bylo tečované. Stane se, asi v tom závěru musíme být aktivnější,“ popisoval Konrád vyrovnávací trefu Bruslařů.

GÓL V OSLABENÍ MOHL BÝT VÍTĚZNÝ

Dlouho to vypadalo, že Hanáci tři body vytěží vyvedené první poloviny úvodního dějství. Skóre otevřel v šesté minutě Pavel Musil, kmenový hráč Mladé Boleslavi, který proti „svým“ hrál poprvé od přesunu do Olomouce.

„Smíšené pocity. Za vítězství jsem rád, ale určitě to není tak, že bych měl pocit, že ubližuju svým. Vypsal jsem něco do kasy. Jsem rád, že jsme vyhráli,“ řekl Musil.

Na rozdíl od dvou tref na ledě Vítkovic tuhle neslavil – z pochopitelných důvodů.

„Přišlo mi to vůči Boleslavi fér. Strávil jsem tam sedm let, dostal jsem tam velkou šanci. Bohužel to pak nešlo podle představ, a nastala tato změna, za kterou jsem rád,“ dodal.

Prsty měl i v gólu, který Mora dala o pět minut později v oslabení. Když se puk došoural za čáru, dlouho poté byl jako střelec označen znovu Musil. Nakonec to byl ale obránce Jan Jaroměřský.

„Sám vůbec nevím, právě jsme se dohadovali. Podle mě to dal Jaryn, s tím, že Gašpi (Gašper Krošelj, pozn. red.) si to tam hodil sám,“ popsal Musil nepřehlednou situaci.

Hosté v téže přesilovce ještě stihli snížit díky Hrbasovi. Pak už to byla velká bitva, dlouho bez gólů.

„Myslím, že ve hře pět na pět jsme toho domácím moc nedovolovali, ale v přesilovkách se dostali do hry,“ nechal se slyšet mladoboleslavský kouč Radim Rulík. Bodu si vážil. „Dali jsme gól v power-play, což se často nestává,“ konstatoval Rulík.

MOTÁK: ZA DVA BODY JSME ŠŤASTNÍ

I když Hanákům nakonec jeden bod utekl, se dvěma byli spokojeni.

„Jsem šťastný za to, že jsme vyhráli a vybojovali dva body. Boleslav má kvalitu, která jde vidět,“ ocenil soupeře olomoucký kouč Zdeněk Moták.

Mora zvládla vyhrát třetí utkání za sebou. A to i bez útočných opor Jana Knotka a Zbyňka Irgla, kteří kvůli šrámům z ledu Vítkovic nenastoupili.

„Na jak dlouho budou mimo? Zatím sám nevím, takže nemůžu říct. Možná se nám ale zranil v tomto zápase ještě jeden hráč. Uvidíme, jak to bude vypadat na tréninku,“ dodal Moták a hráče nespecifikoval.

Času na zahojení rán nemají Hanáci moc. Už v neděli jedou do Zlína, kde dva dny před Štědrým dnem sehrají další důležité utkání. Zápas startuje v 15:30.

HC Olomouc – BK Mladá Boleslav 3:2 po nájezdech (2:1, 0:0, 0:1 – 0:0)

Branky a nahrávky: 6. P. Musil (Klimek, Nahodil), 11. Jaroměřský, rozhodující nájezd Kolouch – 12. Hrbas (Šťastný), 60. Jeglič. Rozhodčí: Pešina, Bejček – Bryška, Rožánek. Vyloučení: 4:5. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 3 589. Rozhodčí: Pešina, Bejček – Bryška, Rožánek. Vyloučení: 4:6. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 3 589.

Olomouc: Konrád – Ondrušek, Jaroměřský, Švrček, Valenta, Vyrůbalík, Dujsík, Škůrek – Burian, Kolouch, V. Tomeček – Klimek, Nahodil, P. Musil – Olesz, J. Káňa, Bambula – Laš, Handl, Skladaný. Trenéři: Moták a Tomajko.

Mladá Boleslav: Krošelj – Ševc, Kurka, Dlapa, Pláněk, Hrbas, Fillman, Hrdinka – Vondrka, Zbořil, Klepiš – Lunter, Bičevskis, J. Stránský – Skalický, Jeglič, Šťastný – Flynn, Najman, P. Kousal. Trenéři: Rulík a Patera.