„Stav 1:1 se musí udržet,“ lamentoval trenér Mory Jan Tomajko.

Kohouti toužili po sedmi prohrách za sebou konečně zvítězit na domácím ledě a proti favorizovanému Liberci drželi až do závěru třetí třetiny nadějný stav 1:1. Možná až přehnaná pasivita se jim ale nakonec vymstila.

„Nevím, jestli jsme to už chtěli ubránit na remízu. Měli jsme tam přesilovku pět minut před koncem a to se musíme minimálně dostat do nějakých střel. To se nám ale nepovedlo, nedostali jsme se ani do útočného pásma,“ konstatoval olomoucký obránce David Škůrek.

„Hráči byli kvůli dlouhé domácí sérii bez výhry nervózní, což se projevilo i při té přesilovce. To je možná jediná věc, kterou bychom jim dneska mohli vytknout,“ řekl kouč Tomajko, který by remízu po šedesáti minutách bral. „Mělo to být 1:1, nedá se nic dělat,“ vyprávěl zklamaně.

„Měli bychom jistý bod a pak by se hrálo o ten druhý, který bychom určitě chtěli získat,“ doplnil Škůrek.

Bílí Tygři připomněli hokejistům z Hané starou pravdu: „Dokud nezahouká siréna, tak není ani prodloužení, ani výhra, ani prohra. Takže jsme hráli dál,“ řekl Patrik Augusta.

„Gól byl šťastnější, ale zasloužili jsme si jej. Ve třetí třetině jsme byli aktivnější,“ prohlásil liberecký kouč.

STŘELA V PRAVÝ MOMENT

V čase 59:04 projel do pásma Lukáš Krenželok, plácnul do puku a mohl se začít radovat z vítězné trefy.

„Nebyla to extra silná střela, ale trefil to v ten správný moment, kdy jsem byl do strany. Trefil to i nad ledem,“ popisoval Jan Lukáš, který v pátek vychytal čtyřicet plzeňských střel a zařídil venkovní výhru Mory na západě Čech.

Doma ale vítězství Kohoutů ne a ne přijít. Mora přitom předvedla o poznání lepší výkon než před týdnem s Kladnem.

„Je to stejný výsledek, ale hra byla diametrálně odlišná. Za snahu jsme si bod mohli zasloužit,“ prohlásil Tomajko.

„Jestli budeme pokračovat v takových výkonech, tak to určitě zvedneme a dočkáme se nějakého bodového zisku i doma,“ dodal kouč Mory po kruté porážce.

JAK ZLEPŠIT ÚTOČNOU PRODUKTIVITU?

Jeho tým využil pouze jedinou ze šesti přesilových her. Dělovka Škůrka na startu druhé třetiny znamenala vyrovnání.

„Sice jsem chtěl puk trošku zvednout, ale naštěstí gólman uhnul betonem a po ledě propadl puk do sítě,“ popisoval svoji třetí trefu sezony nejproduktivnější bek Hanáků.

„Musíme v přesilovkách víc střílet, dáváme si zbytečně moc přihrávek a málo střílíme,“ uvědomuje si Škůrek slabinu.

Trenér Tomajko tedy dál musí po domácích zápasech odpovídat na dotazy, jak zlepšit útočnou produktivitu.

„Zamýšlíme se nad tím a vidíte, že jsme na to dosud, bohužel, nepřišli,“ dodal.

Jeho tým má další šanci už v úterý na ledě Komety Brno.

HC Olomouc – Bílí Tygři Liberec 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 22. Škůrek (Irgl, P. Musil) – 13. Lenc (Marosz, Filippi), 60. L. Krenželok (Graborenko), 60. P. Jelínek. Rozhodčí: Šír, Ganger – Kubičík, Klouček. Vyloučení: 4:6. Využití: 1:0. Diváci: 3867.

Olomouc: Lukáš – Ondrušek, Jaroměřský, Švrček, Valenta, Vyrůbalík, Dujsík, Škůrek – Strapáč, Kolouch, Irgl – Burian, Nahodil, Klimek – Olesz, J. Knotek, V. Tomeček – P. Musil, Handl, Skladaný.

Liberec: Hrachovina – Knot, Šmíd, Graborenko, Derner, Kolmann, T. Hanousek, Havlín – Birner, L. Hudáček, Ordoš – Lenc, Filippi, Marosz – M. Zachar, P. Jelínek, L. Krenželok – Rychlovský, A. Musil, J. Vlach.