Když Irgl v poslední minutě posunul puk na úplně volného Koloucha, který potom trefil odkrytou hostující branku, mohl propuknout jásot. Do té doby to ale bylo drama. Pro Moru možná až zbytečné.

„Je to pravda. V první třetině jsme tam měli čtyři nebo pět stoprocentních šancí. Jenom já jsem tam měl dvě tyčky. Kdybychom to proměnili, mohlo být prakticky po zápase,“ pokyvoval Petr Kolouch, střelec dvou ze tří olomouckých branek.

Kohouti po první třetině vedli 1:0 díky šikovné teči Lukáše Klimka z 11. minuty. Ovšem počet střel na branku 17:3 jasně ukazoval, že skóre mohlo být úplně jiné. Brankář Janus hosty držel.

„To je právě to, co nás zatěžuje – neproměňování šancí. Po první třetině jsme si to mohli v klidu dohrát, bohužel takhle z toho bylo drama až do konce, naštěstí jsme to zvládli,“ oddechl si Kolouch.

Dalších dvaceti minut už tak jednoznačný průběh nemělo.

„Druhá třetina byla vyrovnaná, ale povedlo se nám vstřelit druhý gól, což bylo rozhodující,“ uvedl mladší z trenérské dvojice Olomouce Jan Tomajko.

„V první třetině nás soupeř přebruslil, dostal nás pod tlak a dal branku. Pak jsme rozhýbali nohy a hru jsme vyrovnali,“ pokyvoval asistent hostující kouče Vladimíra Kýhose Jindřich Kotrla, pod jehož vedením Verva poprvé padla.

Kolouchova první trefa v utkání přišla během přesilovky 42 vteřin před druhou sirénou.

„Oli (Rostislav Olesz, pozn. red.) projevil velký přehled, křikl jsem si na něj, hodil mi to do strany a já jsem to pak trefil nad vyrážečku,“ popisoval svou první trefu v zápase Kolouch.

Třetí třetina? Znovu jiný obrázek hry. Kohouti se stáhli, ne že by na hru dopředu rezignovali, ale bylo vidět, že si spíš hlídali zadní vrátka. Zato Litvínov se snažil bušit.

„Hráli risk, nic jiného jim nezbývalo. My jsme na to moc nedokázali zareagovat, nehráli jsme hloubku do jejich třetiny, takže se to na nás trochu valilo,“ hodnotil olomoucký útočník Lukáš Klimek.

TLAK HOSTŮ A NEÚSPĚŠNÁ VÝZVA

Když dostal Litvínov tři minuty před koncem výhodu přesilové hry, neváhal a sáhl ke hře bez brankáře. Sázka na zvýšení převahy vyšla – Kanaďan Mahbod měl na brankovišti lehkou práci a snížil na rozdíl jedné trefy.

Branka se na podnět olomouckých koučů zkoumala.

„Mysleli jsme si spíš, že tam bylo něco v situaci, kdy Litvínov nastřelil břevno. Bylo to nějakých dvacet vteřin před gólem, ne těsně před ním. Těžko říct, co se potom vlastně kontrolovalo,“ hodil rameny trenér Tomajko.

Rozhodčí po prozkoumání opakovaných záběrů na tabletu branku uznali a drama bylo na světě.

Další – tentokrát už nezvýhodněná – hra bez gólmana už Litvínovu neklapla. Kolouch po Irglově přihrávce pečetil výhru na konečných 3:1.

„Zbyňa mi to parádně hodil a já už jsem to měl jednoduché. Doufal, že ta nahrávka přijde,“ smál se Kolouch.

„Možná nemusel nahrávat, i tak mohl střílet, ale hodil mi to a jsem za to rád,“ dodal.

Společně se svými spoluhráči si tak místo pískotu, který je provázel v předešlých týdnech, mohl vyslechnout po druhé domácí výhře za sebou pokřik „To je naše Mora“.

„Já myslím, že i přesto, že nám to nešlo, tak nás fanoušci drželi. Možná tam byly nějaké výkřiky, ale i tak si myslím, že máme skvělé fanoušky. Konečně jsme jim to mohli ty poslední dva domácí zápasy vrátit. Věřím, že to teďka nakopneme a budeme doma vyhrávat pravidelně,“ pravil s nadějí Kolouch.

To Litvínov musel po dvou vítězstvích skousnout porážku.

„Ve třetí části se nám povedlo vytvořit si tlak, jenže jsme neproměnili šance. Na jeden gól bohužel nelze vyhrát,“ hlesl Kotrla.

Poslední domácí zápas před reprezentační pauzou vyhodil Kohouty na devátou příčku.

V neděli by rádi uspěli i na ledě vedoucí a suverénní Sparty, která vyhrála devětkrát za sebou.

„Znám tři čtvrtiny mančaftu, strašně se těším a věřím, že je obereme. Už těch vítězství mají nějak moc,“ řekl Lukáš Klimek, který v létě přišel do Olomouce právě ze Sparty.

HC Olomouc – HC Verva Litvínov 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 11. Klimek (Dujsík), 40. Kolouch (Olesz, Jaroměřský), 59. Kolouch (Irgl, Olesz) – 58. Mahbod (M. Hanzl, F. Lukeš). Rozhodčí: Šír, Kubičík – Gebauer, Lederer. Vyloučení: 1:2. Využití: 1:0. Diváci: 3468.

Olomouc: Lukáš – Ondrušek, Jaroměřský, Švrček, Valenta, Vyrůbalík, Dujsík, Škůrek – Olesz, Kolouch, Irgl – Klimek, Nahodil, P. Musil – Burian, J. Knotek, V. Tomeček – J. Káňa, Strapáč, Skladaný. Trenéři: Moták a Tomajko.

Litvínov: Janus – L. Doudera, Jánošík, T. Pavelka, Kudla, Kubát, J. Říha, Baránek – F. Lukeš, V. Hübl, Petružálek – Jarůšek, M. Hanzl, Mahbod – Kašpar, J. Mikúš, Myšák – Trávníček, Helt, Válek. Trenéři: Kýhoš, Skuhrovec, Kotrla.