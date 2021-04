Na nejdelší časové období spojil svou budoucnost s kohoutím týmem útočník Lukáš Nahodil, který bude na Hané pokračovat v následujících třech sezonách. Dvaatřicetiletý odchovanec Třebíče se od svého příchodu z Komety Brno v říjnu 2018 postupně zařadil mezi hlavní opory týmu.

Po životním ročníku 2019/20, v němž nasbíral 35 bodů, se mu docela dařilo i v nedávno skončené sezoně. Odehrál všech 52 zápasů a dokázal v nich zaznamenat 25 bodů. V týmové produktivitě skončil druhý, tři body za prvním Janem Káňou.

Obránce David Škůrek se už těší na svou jubilejní desátou sezonu v dresu HC Olomouc. A pokud se nestane nic nepředpokládaného, zapíše určitě i jedenáctou. S celkem, který ho hokejově vychoval, totiž prodloužil smlouvu o další dva roky.

V sezoně 2020/21 odehrál 36 utkání, připsal si šest bodů za dvě branky a čtyři asistence, ale bohužel pro něj také 16 záporných bodů v tabulce plus/minus.

Odchovancem olomouckého klubu je také 27letý brankář Jan Lukáš, který toho ale oproti svému stejně starému parťákovi Škůrkovi, má za sebou už daleko více. Zkusil si angažmá v pražském Lvu, který hrál KHL, vyhrál titul se slovenskou Banskou Bystricou, Znojmu pomohl ke stříbru v EBEL a v extralize si kromě Olomouce vyzkoušel také působení ve Spartě a Mladé Boleslavi.

Do svého rodného města se vrátil před ročníkem 2018/19 a od té doby tvoří brankářský tandem s Branislavem Konrádem. A bude tak tomu i nadále, na Hané totiž podepsal ročník kontrakt, který navíc zahrnuje opci na další sezonu. V uplynulém ročníku nastoupil do 20 zápasů základní části, v play-off ho Konrád do kasy nepustil.

„Podařilo se nám udržet další hráče, kteří podepsali delší smlouvy. Jsme za to moc rádi. Jsou to kluci, kteří jsou v Olomouci zvyklí. A je to další kamínek do mozaiky skládání mužstva na příští sezónu,“ zmínil pro web Mory její generální manažer Erik Fürst.