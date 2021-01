Ve třetím vzájemném utkání sezony se Kohouti pokusí proti Spartě prodloužit svou aktuální bodovou sérii. Pokud proti Pražanům získá celek trenérského dua Zdeněk Moták & Jan Tomajko alespoň bod, bude už pátý zápas s bodovým ziskem.

Nahodil ožil ve čtvrtém útoku

„Jde o to, co předvedeme my. Když budeme hrát poctivý hokej a budeme si plnit naše pokyny a další věci, tak bychom mohli uspět,“ zmínil pro web HC Olomouc útočník Lukáš Nahodil, který se sice v posledních zápasech propadl sestavou až do čtvrtého útoku, nicméně ožil – skóroval ve třech posledních duelech a bodoval dokonce v předešlých pěti.

V pátečním klání proti Spartě by mohl mít po boku už i Lukáše Klimka, s nímž (a ještě s Pavlem Musilem, nyní již hráčem Plzně) v minulé sezoně vytvořil úderný útok. Očekávanou Klimkovu sezonní premiéru oznámil po úterním utkání proti Českým Budějovicím jeden z trenérů Mory Jan Tomajko.

Proti Spartě, za kterou Klimek před příchodem do Olomouce šest sezon hrál, to nebude mít Mora jednoduché, to je jasné. Pražané jsou na druhém místě, jen tři body za vedoucím Třincem, i když je nutno podotknout, že oproti Ocelářům mají dva odehrané zápasy navíc.

Nastoupí za Spartu Salák?

V posledním kole svěřenci trenérů Miloslava Hořavy a Josefa Jandače doma vynulovali Hradec Králové (3:0), předtím však nestačili na Liberec a Pardubice.

I když proti královéhradeckému Mountfieldu chytal, a to bezchybně, Matěj Machovský, je možné, že tým z hlavního města poprvé vsadí na zvučnou posilu v podobě bývalého reprezentačního gólmana Alexandra Saláka.

Utkání v olomoucké plecharéně odstartuje v 17 hodin.