Mora chce poprvé v sezoně obrat Liberec. Skolí lídra?

Je to právě bez jednoho dne přesně rok, co olomoučtí hokejisté vyhráli nad libereckými Bílými Tygry naposledy. Tehdy to byl druhý úspěšný korálek na sedmizápasové šňůře výher, která Kohouty nakonec vyšvihla do elitní šestky, a tudíž jim zajistila přímý postup do play-off.

Mora (v bílém) proti Liberci. Ilustrační foto | Foto: Deník / Radek Hloch