Kromě z posledních dvou sezon tradiční dvojice Zdeněk Moták a Jan Tomajko byl s Kohouty také Petr Fiala, muž, který v minulosti vedl Moru osm let a v ročníku 2013/14 ji vytáhl po 17 letech zpátky do extraligy.

Fiala pomůže hlavně s videem

A nebyla to žádná nahodilá návštěva. Teď 60letého trenéra, který naposledy působil v Kometě Brno, čeká na Hané nová role. „Petr Fiala u nás bude působit jako videokouč, ale taky jako skaut a nejspíš bude mít ještě nějaké další jiné funkce,“ prozradil po prvním tréninku trenéra Jan Tomajko.

Dobře naladěného jednatele klubu Fialovo angažování těší i z toho důvodu, že na vše nebudou s kolegou Motákem jen sami dva. „Tu práci si můžeme daleko lépe rozdělit,“ kývne.

Navíc se nemusí řešit žádné seznamování. Fiala po svém konci v Brně na olomouckém zimáku často byl, se všemi z realizačního týmu i vedení klubu se dobře zná. „Známe se, máme i podobný pohled na věci, takže v tom si myslím, že to bude výhoda,“ uvádí Tomajko před stadion zimního stadionu, který je veřejnosti stále uzavřený.

Své svěřence Tomajko a spol. na první tréninkové jednotce nechtěli zavařit. „Začali jsme dřív, takže začneme víc zlehka, než tomu bylo třeba minulý rok,“ zmiňuje. „Začátky jsou vždycky takové seznamovací,“ přikyvuje útočník Jan Káňa, který má svůj recept, jak bojovat proti tradičním otlačeninám na nohou. „Pár kluků včetně mě má staré brusle, takže ten problém není takový,“ říká. Když bude potřeba, vymění je až v průběhu sezony. „Člověk je zvyklý na ten pohyb, takže ho nové brusle tolik nelimitují,“ vysvětluje dvojnásobný mistr světa.

Kohouti věří, že nejen v přátelských duelech, ale taky v ostrých zápasech se jim osvědčí prvky ze suché přípravy, které mají zajistit větší prevenci před zraněními.

Příprava bez zranění, až na Ostřížka

„Musím říct, že v letní přípravě se nám nikdo nezranil,“ odpovídá Tomajko, který si ale hned nato vzpomene: „Vlastně kromě zvrtnutého kotníku Davida Ostřížka, kterému se to ale stalo, když šel doma ze schodů, čemuž se těžko předchází,“ pousmál se.

Kromě něj chyběli na prvním tréninku dva mladíci – slovenský zadák Matúš Hlaváč a útočník Joshua James Mácha. „Matúš je se slovenskou dvacítkou, Josh má střevní potíže,“ upřesňuje.

První přípravný zápas odehrají Hanáci v úterý 4. srpna na svém stadionu proti Hradci Králové v rámci Generali Česká Cup. Jestli to ale bude s diváky a pod jakými bezpečnostními restrikcemi, to zatím neví ani samotní zástupci olomouckého klubu. „Oficiální informace zatím nemáme, uvidíme, je to ještě čtrnáct dnů,“ hodí rameny Tomajko.