/AKTUALIZOVÁNO/ Stejně jako v minulém domácím zápase hokejisté Olomouce prohrávali 0:3, proti českobudějovickému Motoru se ale stejný zázrak jako minulou neděli v utkání se Spartou neuskutečnil. Mora doma po prohře 2:5 nechala hostům všechny body.

Olomoučtí hokejisté v rámci 19. kola Tipsport extraligy hostili České Budějovice. | Foto: HC Olomouc/Daniel Klement

„Musíme vyslat do kabiny jasný apel, že takhle to dál nejde,“ bědoval po utkání trenér Mory Zdeněk Moták.Druhá minuta gól, 15. minuta gól, 16 minuta gól. Všechny do sítě Jakuba Sedláčka. Hanáci doma proti Českým Budějovicím začali hrůzostrašně, tribunami znělo „Bojujte za Moru!“.