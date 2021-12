Ačkoliv kouč Moták před týdnem zmiňoval, že nasazování do zápasů se bude odvíjet od komunikace s Konrádem, zase tolik se 34letý gólman trenérům do řemesla neplete. „On je takový, že když se ho na něco zeptáme, tak řekne: Udělejte si to podle sebe,“ usmál se Moták. „Po výborném zápase proti Budějovicím jsme se rozhodli, že ho znovu pošleme do brány,“ dodal.

Ondruškův návrat jsme hloupě uspěchali, štve Motáka. Co další marodi?

Teď mají Hanáci konečně k dispozici svou tradiční brankářskou dvojici. Jenže… na jak dlouho? Je dost pravděpodobné, že se Konrád objeví v nominaci na olympijský turnaj. A zvlášť v situaci, kdy NHL nepustí do Číny své hráče, tedy ani brankáře Vancouveru Jaroslava Haláka, by mohl v dresu slovenské reprezentace plnit dost zásadní roli.

„Víte, olympiáda… teď se zrušil Spengler Cup, zrušila se osmnáctka (MS žen do 18 let, pozn. red.). Jsou to věci, které neovlivníme. Možná, že se zruší i ta olympiáda,“ hodil rameny Moták.

Pokud vše zůstane tak, jak se v tuto chvíli plánuje, a na olympiádu vyrazí hráči z evropských soutěží, tedy i z české nejvyšší, prozradil Moták, k čemu by se Olomouc přikláněla. „Samozřejmě bychom byli pro, aby se extraliga alespoň na chvilku přerušila. Máme tam poměrně dost času, mistrovství světa začíná až 13. května, extraliga končí v závěru dubna. A finalisté jsou většinou stejně tak dobití, že těch hráčů v té nominaci ani tolik není. Teď je balón na straně majitelů klubů a vedení extraligy,“ dodává Moták.

Pokud by se extraliga alespoň na nějakou chvíli nezastavila, pro Moru by to znamenalo značnou komplikaci. „Samozřejmě, pokud bychom byli bez Krejči (Davida Krejčího) a bez brankáře, byl by to problém,“ pokyvuje starší z trenérské dvojice Hanáků.

V Kanadě jsem nabral už pět kilo, říká Svozil. Z Bedarda má otevřená ústa

Autor: David Jahoda