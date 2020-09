Smutnou zprávu v odpoledních hodinách jako první potvrdil Říhův syn.

„Je to pro nás všechny nepopsatelný šok, že nám odešel tak velký a skvělý člověk a obrovský srdcař,“ uvedl pro web iSport.cz Miloš Říha mladší.

Jeho otec žil na Slovensku, kde byl také nejdříve hospitalizován v Roosveltově nemocnici v Banské Bystrici, odkud byl převezen do IKEM.

„Poslední měsíc byl velký boj, děkuji celé rodině a všem blízkým, kteří byli při nás a snažili se ze všech sil. A tátovi bych chtěl za všechno, co dělal vždy pro ostatní, od srdce poděkovat,“ řekl Říha mladší.

„Chci požádat celé hokejové hnutí, fanoušky a kamarády, aby uctili tátovu památku a vzpomínali na něj jen v tom nejlepším,“ dodal.

Petr Dočkal: Jsem z toho v šoku

Jeden z nejslavnějších přerovských rodáků vedl v posledních dvou sezonách reprezentační tým, v minulosti stál na lavičce klubů KHL Slovanu Bratislava, Avangardu Omsk, Atlantu Mytisči a zejména Spartaku Moskva. Jeho trenérská kariéra je neodmyslitelně spjata také s Pardubicemi.

Vzpomínat na velkou osobnost tuzemského hokeje budou také v Přerově, kam se Říha vypravil i se synem na začátku července coby čestný host benefičního fotbalového utkání v Kozlovicích.

„Tam jsem se s ním viděl naposledy. Mluvili jsme spolu a už bylo vidět, že není v dobré kondici,“ řekl Deníku Petr Dočkal, který si s Milošem Říhou v přerovském dresu zahrál i v jednom útoku.

„Jsem z toho v šoku. Nečekal jsem to. Vzpomínám na něj jen v nejlepším, je to jedna z největších osobností přerovského sportu,“ zmínil bývalý přerovský útočník a později úspěšný trenér Zubrů.

„Znal jsem Miloše jako spoluhráče i jako trenéra. Pro český hokej mohl udělat ještě spoustu dobrých věcí, je nedoceněnou osobností,“ dodal Petr Dočkal.

"Vždycky se těším do Přerova"

Se zástupci přerovského klubu a fanoušky se Miloš Říha potkal také v rámci předsezonní akce prvoligových Zubrů na konci června.

„Vždycky se těším do Přerova. Na hokej, mezi lidi. Máme společné zájmy, pravidelně se scházíme. Pro fanoušky a přerovský hokej je to důležité, odezvu fanoušků klub potřebuje. Je to v pohodě, pivovar k hokeji patří, což tady jde vidět,“ řekl tehdy Říha Deníku.

Svou kariéru hlavního trenéra započal právě na lavičce Přerova v sezoně 1994/1995. U řeky Bečvy strávil dvě sezony a tým dokonce dovedl až do baráže o extraligu.

„V první sezoně ještě Miloš Říha i hrál, ve druhé trénoval. Od začátku vypadal, že dobře ví, co dělá. Byl autoritou. Zdálo se, že to v sobě má od začátku. Byl impulzivní i jako hráč,“ vzpomínala na kouče bývalý extraligový forvard a další přerovská legenda Karel Plášek starší.