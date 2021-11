Pro představu, průměrná návštěva v „Plecharéně“ je 4712 diváků. Cena vstupenky na Davida Krejčího a spol. se pohybuje mezi 150 a 190 korunami. „Je to pro nás samozřejmě obrovský zásah, finanční ztráta bude velká. Pro klub, jako je ten náš, je každý výpadek příjmů znát. Je to problém,“ přiznává marketingový manažer HC Olomouc Šimon Vejtasa.

Přesné vyčíslení ztrát je zatím předčasné. Nouzový stav má trvat měsíc, zkušenosti z minulé sezony však přináší pochopitelné obavy. „Samozřejmě doufáme, že nenastane stejná situace jako loni. Dnes ale člověk prostě neví,“ pokrčil Vejtasa rameny. „Ztráty budou stoprocentně v řádech milionů. Nějaký kompenzační bonus by ze strany státu byl na místě,“ dodal.

Klub vládní nařízení respektuje, nic jiného mu ani nezbývá. „Vnímáme to, že situace v Česku není ideální, chápeme, že zdraví je na prvním místě. Doufali jsme ale, že bude dodrženo to, co bylo vládními představiteli deklarováno. Očkovaní fanoušci měli mít na stadion přístup bez jakýchkoliv omezení,“ zároveň připomněl marketingový manažer Mory. „My jako klub očkování podporujeme, všichni v klubu jsme naočkovaní,“ doplnil.

Přednost mají permanentky

Nic to nemění na tom, že Kohouti musí reagovat na nově vzniklou situaci. Jak vybrat tisíc „vyvolených“, kteří budou moci na stadion? Přednost by logicky měli dostat majitelé permanentek. Těch je v Olomouci zhruba tisíc. Pak jsou tady ale ještě majitelé permanentních karet pro partnery klubu. „A tento součet je samozřejmě vyšší. Postup ještě budeme řešit, variant je více,“ nastínil Šimon Vejtasa.

Snad jediným pozitivem je pro olomoucký klub v současné době fakt, že další domácí duel sehraje „až“ v úterý, kdy na Hanou dorazí Pardubice.

„Díky tomu se samozřejmě trošku chceme inspirovat tím, jak to budou řešit v ostatních klubech. Trošku teď na to čekáme,“ přiznal manažer.

„S největší pravděpodobností to dopadne tak, že vstup budou mít umožněn permanentkáři a partneři klubu. Pokud budeme mít informace, že ne všichni toho využijí, pár vstupenek dáme do prodeje,“ přidal Vejtasa možný scénář.

Jasno ale bude až v průběhu dalších dnů.

