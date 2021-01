Ke střelecké formě rodákovi z Uničova prý pomohly i nedávné starty za Moru, které v letošní extraligové sezoně vypomáhal. „Dohoda byla do konce kalendářního roku. Pomalu se jim vrací zranění hráči, takže uvidíme, co bude dál,“ říká Pekr.

Jak se vám hodnotí utkání proti Prostějovu, které jste i zásluhou vašeho hattricku vyhráli 5:3?

Jsme spokojeni se třemi body. První třetina nám trochu nesedla. Asi bylo vidět, že jsme delší dobu nehráli. Druhou třetinu jsme byli lepší, což se projevilo i nějakými góly. Poslední část byl zase ze začátku lepší Prostějov, díky čemuž vyrovnal na 3:3. Zlomový moment byl asi neproměněný nájezd Petra Mrázka a hned vzápětí naše využitá přesilovka.

Hrály velkou roli v zápase přesilové hry? Přeci jen jste tři proměnili.

Určitě ano. Nechci to zakřiknout, ale přesilové hry nám zatím letos jdou. Dokážeme si přesilovkou pomoct, což je strašně důležité. Když se taháme o ten gól, přesně jak v zápase s Prostějovem, je to jen dobře pro nás, že to takhle překlopíme na svoji stranu.

Jak byste zhodnotil svůj výkon? Vstřelil jste tři branky, takže určitě převládá spokojenost.

Já to nechci nějak hodnotit. Samozřejmě branky potěší. To bych kecal, kdybych řekl, že ne. Jako mančaft jsme ale podali slušný výkon. Nebyl sice úplně ideální, ale máme tři body, což je pro nás podstatné.

Vypomáhal jste i v extraligové Olomouci. Byl jste za angažmá rád?

Určitě. Alespoň jsem odehrál nějaké zápasy během pauzy. Po posledním utkání na Kladně jsem odjel do Olomouce, kde jsem měl být původně na jeden zápas. Nakonec jsem tam byl do konce kalendářního roku. Měli tam nějaké zraněné, tak doufám, že jsem jim pomohl. Dohoda byla taková, že vypomůžu do konce kalendářního roku, což se stalo. Pomalu se jim vrací zranění hráči, takže uvidíme, co bude dál. Teď budu určitě v Jihlavě.

Jaké to bylo se opět vrátit na led týmu, kde jste zatím ve své kariéře strávil nejvíce sezon?

Já jsem na to těšil. Na druhou stranu jsem ale měl i trochu obavy, jaký to bude skok. Člověk se prostě musí přizpůsobit. Kdo to neudělá, tak tam asi nemá co dělat. Věřím tomu, že mně se to povedlo a že jsem tam nenechal úplně špatný dojem a že třeba někdy v budoucnu ta příležitost ještě přijde.

A skok mezi extraligou a první ligou jste nějaký zaznamenal?

Neřekl bych, že jsou tam takové rozdíly v bruslení. V Chance lize je totiž mnoho mladých hráčů, kteří jsou rychlí. V šikovnosti a v chytrosti tam ale asi hráči vynikají. Nechci říct, že v Chance lize jsou hloupí hokejisté, ale ta rychlost a předvídavost je v extralize na vyšší úrovni.

Jak jste spokojen s výkony svého týmu s jako vedoucím týmem Chance ligy?

Nějak bych to nepřeceňoval. Máme i nějaké zápasy na víc oproti mužstvům, co jsou v tabulce za námi. Pak by se to asi nějak srovnalo. Musíme být ale spokojení. Sbíráme body, není to špatné. Nějaký zápas nám samozřejmě nevyjde. Je to ale sport, s tím se musí počítat. Nesmíme usnout na vavřínech. Je to sice takové klišé, ale nejdůležitější část sezony teprve přijde, pokud teda přijde. Doufám, že ano. Chceme na ni být připraveni.

Jiří Horák