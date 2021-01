„Proces zlepšování je samozřejmě běh na dlouhou trať, ale nějakým způsobem už se to povedlo rozjet,“ zmínil pro Deník marketingový manažer Mory.

Sociální sítě jsou už nějakou dobu nepostradatelnou součástí prezentace (nejen) sportovních klubů. Jejich důležitost ale narostla v době, kdy fanoušci nemohou na stadiony.

„Kromě televizních a internetových přenosů, je to prakticky jediný nástroj, kterým může klub extraligu k fanouškům přenést,“ kývl Vejtasa.

ÚPLNĚ JINDE JE SPARTA

Muž, který dříve čerpal zkušenosti v klubu brněnské Komety, se i během těžké doby snaží společně s redakcí klubového webu vymýšlet způsoby, jak vše posouvat.

„Co jsem v minulosti sledoval sociální sítě Olomouce, tak podle mě úplně nebyl využitý jejich potenciál. Tím samozřejmě nechci říct, že teď je využití stoprocentně, pořád je co zlepšovat,“ konstatoval.

„Stále je před námi spousta práce, abychom se dostali na úroveň jiných týmů extraligy, jako je třeba Sparta. Ta je třeba úplně jinde,“ ohodnotil klub, který hraje na extraligovém poli v této sféře prim.

V současné době jsou lidé už zvyklí na tradiční servis v podobě reportáží a pozápasových rozhovorů.

„Ale je to věc, která se opakuje, minimálně 52krát během sezony. Lidi už ale pak neví, jak vypadá kabina před zápasem, jak se chystají dresy, jak hráči nastupují na led, nebo jak tráví karanténu, jak slaví Vánoce, nebo jak promují. Tohle lidi zajímá, protože to je něco, co o hráčích normálně neví,“ zamyslel se Vejtasa.

Bonus pak je, když se do prezentace na sociálních sítích zapojí i hráči svými osobními profily. Zejména na „obrázkovém“ Instagramu.

„Větší propojení klubového profilu s osobními jednotlivých hráčů je do budoucna rozhodně naším cílem, ale nejdříve se sami na sociálních sítích musíme dostat na určitou úroveň a chvíli se jí držet, až poté se více můžeme zaměřit na hráčské profily,“ prozradil.

POTENCIÁL JE I DÍKY VÝSLEDKŮM KLUBU

Dohnat tuzemské velkoklubu je z mnoha faktorů skoro nemožný úkol, nicméně se jim alespoň přiblížit nemusí být nereálné.

„Když se vrátím třeba 13 let zpátky, kdy Kometa byla ještě v první lize, tak ještě nebyla úplně velkou značkou. Taky musela nějak začít,“ porovnal Vejtasa.

„Prostor na posunutí prezentace tady prostě je. I vzhledem k tomu, že Olomouc za dobu, co je v extralize, neměla vůbec špatné výsledky. Navzdory tomu, že nemá největší rozpočet a pořád je veřejností spíše podceňována,“ dodal Vejtasa na závěr.