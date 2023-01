„S prominutím už jsem úplně v hajz*u. Nemůžu už,“ přiznal trenér s tím, že už dvakrát nabízel vedení rezignaci.

„Zkusím znovu ten impuls dát. Pokud to vedení nepřijme, další den půjdu znovu do práce a půjdu s tím znovu bojovat. Doprdele, není to ztracené! Je to s Pardubicemi na tři body,“ připomněl aktuální situaci.

„Pokud se nějaký trenér najde, velmi rád mu kompletně všechno přenechám, ale ať to mužstvo nastartuje! Ať tam přijde třeba Franz Straka to tam zmr*at,“ nebál se Majer ostřejších výrazů.

VIDEO: Hodnocení ternérů po zápase Zlín - Šumperk

Zdroj: Youtube

Kromě vlastní práce zkritizoval i své svěřence. „Téměř nikdo, kromě první formace, nehraje za to, co má vepředu. Všichni hrají za to, co mají na zádech. Jakým způsobem my nehrajeme o záchranu, to je k zblití,“ zmínil také.

Do 31. ledna je tradičně prostor k případným změnám v kádru. Na dotaz směrem k možným trejdům měl rozladěný kouč také jasnou odpověď.

„Kdo by nás chtěl? Kdo by chtěl ty hráče, kteří nezblokují střelu a nejdou do dráhy střely,“ ptal se novinářů. „Hronov, možná Hronov by nás chtěl!“

