Dva zápasy, dvě vítězství, tři obdržené branky a procentuální úspěšnost zásahů 95,89 – třetí nejlepší v extralize. „Myslím, že to hovoří za vše. Chytá dobře, jen škoda, že si dnes neudržel nulu,“ krčil po úterní výhře 4:1 nad Plzní rameny hlavní kouč Olomouce Zdeněk Moták.

Čisté konto sebrala Lukášovi v 54. minutě za rozhodnutého stavu švédská posila hostů Ludwig Blomstrand.

„Škoda toho. Honza Švrček tam vyklekl, já jsem chvíli ztratil puk z dohledu. Útočník soupeře to pak vystřelil, vzápětí se mu to vrátilo na hokejku a pro mě už s tím nešlo co dělat. Zkoušel jsem tam dát ještě nohu, ale bohužel,“ mrzelo Jana Lukáše.

Jinak ale pochopitelně převládají samá pozitiva. Po obou utkáních přišla tradiční děkovačka s domácími fanoušky.

„Možná to byl jen můj pocit, ale musím říct, že v tomto utkání to nebyla ta Plzeň, na kterou jsme zvyklí z posledních let. Celou dobu jsme to měli pod naší kontrolou a výsledek? Dát čtyři góly, to se nám tady už dlouho nepovedlo,“ byl Lukáš spokojen.

„Za čtyři roky, co tu po návratu jsem, se pořád bavíme o tom, že je to vždycky těsné a je to o nervy. Teď už bylo v půlce zápasu hotovo, takže jsem si to docela užil,“ dodal.

Konrád je v dobré náladě

A kdo ví, telepaticky mu ke skvělým výkonům pomáhá možná i Branislav Konrád. Jak?

„Dělali jsme si doma srandu, že chytám na dálku společně s Honzou,“ zavtipkoval slovenský brankář pro klubový web Mory.

A to je dobrá zpráva. Konrád je doma v dobré náladě, za spoluhráči už chce častěji chodit na návštěvy do šatny. A jeho zranění? Přeříznuté svaly v krku, naštípnutý obratel, zasažené nervy, zčásti necítí rameno, ale na pohyb to dle všeho vliv nemá.

„Kdybych dostal zásah o centimetr níže, nemuselo mě bolet vůbec nic, z čehož člověka mrazí. Nakonec to tedy dopadlo vcelku dobře,“ je si vědom Branislav Konrád.

Inkriminovaný moment prý na videu neviděl, celou situaci si ale dobře pamatuje.

„Já si spíš myslel, že mi praskl nějaký sval, nicméně pak na mě někdo z ledu křičel, že je tam krev. Tak jsem se to snažil zatlačit, a najednou jsem cítil, že jsem měl prsty uvnitř v ráně. Najednou jsem tedy zpanikařil, jelikož první, co vás napadne, je přeříznutá tepna,“ přiznal brankář.

„Vzpomněl jsem si na Richarda Zedníka, který právě takto dostal bruslí do krkavice, přičemž on také hned jel na střídačku, čímž si zachránil život. Lékaři mi ihned na krk dali ručník, nicméně na hráčské lavici nebylo místo, a tak jsem se položil na zem, abych vytvořil větší prostor,“ popsal.

Olomouci v každém případě bude ještě několik týdnů chybět. Datum návratu zatím není známo. Jisté je, že 23. září zamíří Konrád na kontrolu na neurologii a ORL.

„Tam bych se měl dozvědět více. Nejspíše už sundám nákrčník, načež se s lékaři domluvím na nějakých rehabilitacích a lehčích trénincích. Doufám, že se vrátím co nejdříve.“

Zodpovědnost tedy nadále bude ležet na Janu Lukášovi. V obou extraligových duelech mu zatím kryl záda 20letý Vojtěch Mokry, kterého Olomouc poslala na hostování do Šumperka. Ve hře je ale stále příchod dalšího brankáře. Spekulovalo se o Júliu Hudáčkovi.

„Někdy teď bude rodit a nechce opustit rodinu. Máme tyto informace, které proběhly i médii. Zatím je to takhle,“ zmínil Zdeněk Moták.

Dle informací Deníku by jednou z alternativ pro Moru mohl být také bývalý brankář Zlína, pražské Sparty či Dinama Riga Tomáš Sedláček.

„Gólmani jsou tématem každý den, pořád jednáme,“ řekl závěrem Moták.