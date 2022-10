„Od pondělí nebo od úterý tam byly náznaky, že bych se do brány mohl postavit. Měl jsem celkem hodně času se na to nachystat. Zároveň to bylo těžké, protože jsem půl roku nechytal soutěžní utkání. Chtěl jsem se nachystat co nejlépe a zároveň ukázat, že tým se mnou může ještě počítat,“ vysvětlil Lukáš.

Při fantastické formě Branislava Konráda je v těžké pozici, Mora zkrátka může počítat se dvěma skvělými brankáři. Lukáš je stále v roli dvojky.

„Snažím se na to nemyslet, ale Braňo je prostě kvalitní gólman. Má za sebou iks národních startů, olympiády a těžké zápasy. Snažím se k němu přiblížit,“ řekl 29letý odchovanec Olomouce.

„Mám to v hlavě, pořád s tím bojuju a doufám, že takové výkony budu ukazovat dál. Snad ale bude tým hrát podobně, ať bude v brance kdokoli,“ dodal.

Zatím to šlape nejlépe od návratu kohoutů mezi elitu. Průběžné první místo je pro věčného outsidera soutěže úžasnou záležitostí.

„Myslím, že jsme se docela zvedli i herně. Trenéři po nás vyžadují velkou disciplínu, když to řeknu laicky, dost po nás šlapou. A vidíte, že to přináší ovoce. Doufám, že ta hranice bude dál nastavená stejně a my jim to budeme vracet,“ řekl Jan Lukáš.

Že je v dobré náladě ukázal na závěr tiskové konference. „Já si myslím, že Olomouc by si zasloužila hrát Ligu mistrů! Uvidíme, co z toho ještě vyšťavíme. To by byl asi velký oříšek pro všechny,“ zasmál se brankář se zkušenostmi z KHL.

Týmy by prý koukaly, až by dorazily do olomoucké plecharény. „A naopak my bychom se těšili, že budeme cestovat autobusem po celé Evropě,“ vtipně uzavřel Jan Lukáš.

