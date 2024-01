Deset let čekání a limonáda. Životní zápas schovával Nahodil na číslo 600

/FOTOGALERIE/ Šetřil si to na tu nejlepší možnou příležitost. Útočník hokejové Olomouce Lukáš Nahodil v extralize nezažil zápas, ve kterém by nasbíral čtyři kanadské body. Až do neděle, kdy naskočil do svého 600. utkání v nejvyšší české soutěži. Dvěma góly a stejným počtem asistencí pomohl k triumfu 7:3 nad Plzní.

Druhou třetinu předčasně ukončila závada na mantinelu | Video: Deník/Ivan Němeček