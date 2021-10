Trenér hostů Moták avizoval, že chystá malé změny v sestavení útočných řad. Do hry se totiž vrátili David Ostřížek s Vilémem Burianem, chyběli naopak Petr Kolouch a Jan Bambula. Rostislav Olesz s Jakubem Navrátilem tak nastoupili ve čtvrté formaci.

Spalovač Fořt

V první třetině přežili Kohouti tři obrovské šance zlínské posily Bruslařů Tomáše Fořta. Pokaždé mu přitom chytře nahrával Claireaux. Fořt ale svůj tým do vedení neposlal a i později se stal největším spalovačem tutovek.

„Jeden z těch puků jsem neviděl, ale jinak jsem to měl proměnit. Nevím, čím to je, kdybych to tak věděl,“ kroutil domácí útočník hlavou během přestávkového rozhovoru pro O2 TV Sport.

A protože ani několik exkluzivních momentů Davida Krejčího za dvacet minut brankou neskončilo, první gól padl až v prostředním dějství.

Bostonská hvězda Hanáků vybojovala v početní výhodě takřka ztracený puk, ten se přes Nahodila dostal ke Knotkovi, který rychle posunul na Káňu – 0:1.

„Konečně něco v přesilovce vyšlo. Byla to docela rána, pěkně to tam Kánis natlačil,“ pochvaloval si Jan Knotek.

Krejčího momenty

Ve třetí třetině měli domácí výrazný tlak, absence největší ofenzivní hrozby Davida Šťastného ale byla v koncovce znát. Knotek tak mohl v 58. minutě upalovat sám na Krošelje, avšak byl zahákován. K trestnému střílení se postavil David Krejčí, jeho střela zápěstím však skončila na tyči.

Krejčí si nicméně pro gól přeci jen došel při power play Mladé Boleslavi a přerušil tak čtyřzápasovou šňůru bez bodu. Mora i podruhé v sezoně přetlačila ambiciózní Bruslaře.

„Boleslav ale hrála výborně. Honza Lukáš podal výborný výkon,“ vyzdvihl olomoucký trenér Jan Tomajko svého gólmana. „Předtím sice výborně chytal i Kuba Sedláček, ale my máme vyrovnanou dvojici brankářů. Dnes jsme proházeli útoky, něco jsme chtěli udělat pro vyšší produktivitu, ale když hrajeme s nulou, tak většinou vyhrajeme,“ dodal Tomajko.

Menší kaňkou pro Kohouty je zranění Jana Švrčka, který po zásahu pukem do oblasti levého oka a lícní kosti ve druhé třetině duel nedohrál. Pro další utkání, které Mora odehraje v neděli doma proti Spartě, ale stoprocentně bude chtít bývalý bek Pražanů být zpět.

BK Mladá Boleslav – HC Olomouc 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 30. Káňa (Knotek J., Nahodil). Rozhodčí: Pešina, Pilný – Gerát, Klouček. Vyloučení: 1:2. Využití: 0:1. Diváci: 2 421.

Mladá Boleslav: Krošelj – Pýcha, Ševc, Bernad, Pláněk, Jánošík, Šidlík, Lintuniemi – Dufek, Fořt, Claireaux – Kelemen, Raška, Kotala – Knotek T., Najman, Kousal – Lunter, Bičevskis, Stránský. Trenéři: Rulík a Patera.

Olomouc: Lukáš – Ondrušek, Černý, Švrček, Řezníček, Dujsík, Rašner – Káňa, Krejčí, Kucsera – Ostřížek, Knotek J., Klimek – Burian, Nahodil, Kunc – Olesz, Strapáč, Navrátil. Trenéři: Moták a Tomajko.