Ještě v roli asistenta tehdejšího lodivoda Mory Venery pomohl skolit v předkole play-off sezony 2017/2018 rivala ze Zlína. O rok později to bylo krásné šesté místo po základní části a přímý postup do čtvrtfinále, kde Plzeň rozhodla až v sedmém zápase. Následovalo černé covidové období a předčasné ukončení ročníku 2019/2020.

„Budu vzpomínat na všechny velké vítězné zápasy, kdy se nám podařilo třeba otočit výsledek. Ale vypichovat bych něco nechtěl. Špatně bylo akorát to, že fanoušci nemohli chodit na hokej,“ zmínil Moták na klubovém webu a nechtěl vyzdvihovat jediný ročník strávený na lavičce Hanáků.

Rozhodně nezapomene ani na loňské prolomení plzeňského prokletí v předkole a v žádném případě ani na nedávno skončenou sezonu, kterou ozdobila spolupráce s hvězdným Davidem Krejčím i návrat skvělých fanoušků na tribuny.

„Jsem rád za sezony, co jsem tady byl. Nejdůležitější na tom všem jsou lidé, kteří jsou okolo vás. Tady v Olomouci je spousta báječných lidí, se kterými jsem byl v každodenním kontaktu. To je důležité, že najdete společnou řeč,“ vyzdvihl sedmapadesátiletý kouč. „Jsem vděčen i Erikovi (Fürstovi, pozn. red.), že jsem tady mohl být. Troufám si říct, že jsem odvedl dost dobrou práci,“ dodal.

Stále frajeri

A rozhodně má pravdu. Důkazem není jen zájem mistrovského Třince. Píseň Petera Nagye Aj tak sme stále frajeri nehrála po konci prohrané série s Vítkovicemi v kabině Kohoutů jen tak náhodou.

„Shrnuje to pro mě celých pět let, co jsem tady mohl být. Je to tady vždycky tak, že když sem přichází noví hráči, tak vždy zapadnou do kolektivu. Přijme je. I když pro nás sezona skončila smutně, tak vždycky Aj tak sme stále frajeri má svoje opodstatnění,“ má jasno trenér.

S odstupem času došlo i na hodnocení smolného předkola, které rozhodl až poslední pátý duel.

„Rozhodovaly maličkosti, detaily. My jsme bohužel nedávali góly v domácím čtvrtém zápase. Měli jsme tam vyložené šance, kdy jsme byli sami před brankářem, ale neproměnili jsme to. Posunulo by nás to do čtvrtfinále,“ myslí si Moták.

Ne vše bylo nablýskané a zalité sluncem jako hvězdný comeback Davida Krejčího ze zámoří. Mora má za sebou vlastně extrémně náročnou sezonu, kterou odstartovalo zranění Branislava Konráda, na které se v průběhu ročníku nabalovaly další a další zdravotní neduhy na všech frontách.

V závěru chyběl i tahoun Jan Káňa, který přes absenci má za sebou životní sezonu. Kdo ví, kam až by to Moták s týmem dotáhl, pokud by měl častěji k dispozici kompletní sestavu.

„Když máte plné mužstvo, můžete dokázat velké věci. Loni to bylo stejné. První zápas v plném složení jsme hráli až v tom předkole play off. Vypadalo to taky hned jinak,“ ohlédl se trenér.

Krejčí pomáhal hlavně na ledě

Kromě období olympiády měl Zdeněk Moták k dispozici obrovskou zbraň. Těžko říct, jak by Olomouc skončila, nebýt přínosu „faktoru Krejčí“.

„On tady opravdu odvedl obrovský kus práce. Kdybychom neměli tolik zraněných, mohli jsme ještě teď hrát. Ale my to bereme, je to sport. Ne vždy, když hrajete dobře, tak vyhráváte,“ ví kouč.

„David je normální kluk jako všichni ostatní, co jsou v šatně. Byl jeden z nich. On spíše pomáhal na ledě, to byl jeho největší přínos a hlavní devíza. My jsme se bavili o různých věcech – o životě v NHL, jak to tam dělají, co můžeme přenést sem,“ popsal závěrem.

Pro Moru neskončila pouze sezona, končí jedna úspěšná éra, na kterou bude náročné navázat. Nebude u toho totiž Zdeněk Moták a dost možná ani David Krejčí. Hráči ale mají i díky těmto osobnostem velkou chuť posunout se zase o něco dál. Třeba i do vysněného semifinále.

Vzkazy od hráčů:

„Jako všichni lidé, nejen v hokeji, ale i v běžné praxi, se chce posouvat dál. Třinec je trošičku někde jinde, než my tady. Ať už rozpočet, nebo třeba to, že hraje Ligu mistrů. Ambice má někde jinde. Trenér Moták si to zaslouží, vycházeli jsme spolu dobře. Komunikace byla výborná.“ - David Krejčí

„Na jednu stranu to mrzí, ale přejeme mu to. Já doufám, že se mu bude dařit. Je to férový člověk a bude nám chybět. K nám hráčům měl blízko, vztah měl dobře nastavený. Pustil si nás k tělu, ale s rozumem.“ - Jiří Ondrušek

„Všem nám mladým hodně pomohl. Dostávali jsme hodně prostoru vzhledem k našemu věku. Já mu přeju hodně štěstí. Bohužel to je už náš soupeř. Takže ať se mu daří, ale ne proti nám!“ - Jan Bambula