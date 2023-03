Shoda okolností mohla zapříčinit, že Mora předkolo na svém ledě začínat nabude. Muselo by dojít k tomu, že Olomouc, Brno a Karlovy Vary se srovnají na 71 bodech. Z minitabulky těchto tří týmů by pak Hanáci vyšli nejhůř.

Pomohly ostatní zápasy

Tato situace ale nenastala. Olomouci hrál nakonec do karet jak výsledek ze zápasu Karlových Varů, které prohrály na ledě již jistého účastníka baráže z Kladna 4:5, tak výhra Komety nad Spartou 5:2. Brňané Moru v tabulce nakonec přeskočili, a tak Kohouti berou osmou příčku a v předkole vyzvou devátou karlovarskou Energii.

Další dvojice v předkole:

Liberec – Plzeň

Třinec – Litvínov

Brno – Mladá Boleslav

Postoupili přímo do čtvrtfinále:

1. Pardubice

2. Vítkovice

3. Sparta

4. Hradec Králové

Zápas v Litvínově, stejně jako skoro celý závěr základní části, budou chtít v plecharéně hodit co nejrychleji za hlavu. Navíc je dost možné, že drtivá většina sestavy bude jiná. „Na předkolo bychom mohli být skoro kompletní,“ říkal už po pátečním utkání proti Třinci Boris Žabka, asistent trenéra Jana Tomajka.

V Litvínově se sice vrátili do sestavy Pavel Musil a David Škůrek, zato nově chyběli Jan Knotek, Rostislav Olesz nebo Alex Rašner. Možná je trenéři pro jistotu šetřili? Těžko říct. I díky tomu si ale odbyl extraligovou premiéru i 17letý útočník Patrik Janech.

Tomajko: Krutý výsledek

Ještě v první třetině se Hanáci drželi ve hře. Na gól Kudrny dokázal promptně svou třetí brankou v extralize srovnat obránce Lukáš Mareš, pak už ale stříleli do černého jen domácí. „Pro nás to je krutý výsledek. První třetinu jsme příliš aktivní nebyli, ale vydolovali jsme z toho jeden gól,“ uvedl po utkání Jan Tomajko, trenér Mory.

Ve druhé části odskočili domácí zásluhou Stránského a Hlavy do klíčového dvoubrankového vedení, ve třetí třetině se pak nechal na pět minut plus do konce utkání vyloučit Škůrek, čehož Verva využila dalšími dvěma trefami. Suma sumárum – 5:1 pro Litvínov.

„Ve druhé části jsme byli aktivnější, ale inkasovali jsme dvě zbytečné branky. Především gól na 2:1 byl zbytečný. Potom se to s námi už trochu vezlo. Inkasovali jsme tři branky v oslabení. Tahali jsme za kratší konec a soupeři se sluší pogratulovat,“ hodnotil Tomajko.

Ve středu Hanáci zahájí snažení o postup do čtvrtfinále. Vloni, i když byl v sestavě hvězdný David Krejčí, bylo předkolo konečnou. Stopku v pětizápasové bitvě vystavily Vítkovice. Bude to letos jinak?

Kdy hraje Mora předkolo:

1. zápas – středa 8. 3. doma

2. zápas – čtvrtek 9. 3. doma

3. zápas – sobota 11. 3. venku

případný 4. zápas – neděle 12. 3. venku

případný 5. zápas – úterý 14. 3. doma

HC Verva Litvínov – HC Olomouc 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 6. Kudrna (Hlava, Sukeľ), 28. Š. Stránský, 33. Hlava (Jaks, Š. Stránský), 51. Jaks (Gut, Kudrna), 52. Hlava (Š. Stránský, Freibergs) – 8. Mareš (Kusko, P. Musil). Rozhodčí: Hejduk, Šindel – Frodl, Hynek. Vyloučení: 5:4, navíc Škůrek (Olomouc) 5 minut plus do konce utkání. Využití: 3:0. Diváci: 3 883.

Olomouc: Lukáš – Mareš, Škůrek, Galvas, T. Černý, Řezníček, Rutar – Kusko, P. Musil, Bambula – Klimek, Strapáč, Kucsera – Anděl, Menšík, Janech – M. Tomeček, Kučera, Matašovský. Trenéři: Tomajko a Žabka.

Litvínov: Tomek – Jaks, Demel, D. Zeman, Freibergs, Strejček, Šalda, Wesley – Hlava, Sukeľ, Kudrna – Zdráhal, Estephan, Š. Stránský – Fronk, Gut, Straka – Helt, Jurčík, Havelka. Trenéři: Mlejnek, Reichel a Kočí.

Autor: Denis Manina