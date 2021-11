Deset gólů, čtrnáct vyloučení. První čtyři tresty padly už během úvodních šesti minut utkání, diváci ale hlavně během tohoto úseku hry viděli dva góly Liberce, který měl po trefách Fillipiho a Melancona našlápnuto k další výhře.

Ve 14. minutě se ale puk šťastně po Krejčího přihrávce odrazil k Danielu Řezníčkovi, který snížil. Liberec poté navíc hrál v šesti a byla z toho první využitá přesilovka Mory. Krejčí znovu s troškou štěstí vyhrál buly, Nahodil posunul na Jana Káňu, který přesnou střelou překonal Kváču. Během necelé minuty tak bylo srovnáno.

„Úvod jsme sice neměli dobrý, ale důležité bylo, že jsme si i pomohli brankou v přesilovce a stav jsme tedy srovnali,“ oddechl si hostující trenér Zdeněk Moták.

V úvodu prostředního dějství navíc Kohouti dostali možnost přesilovky pět na tři a v jejím závěru zakončoval rychlou kombinaci Jan Knotek. Skvělý obrat Hanáků pak umocnil při další početní výhodě David Krejčí.

Dvojité probuzení

Devatenáct zápasů, nula bodů. To byla do neděle bilance olomouckého Lukáše Klimka. Velké probuzení prožil tento útočník v 30. a 34. minutě, kdy dvakrát nabil Lukáši Kucserovi, který dvěma přesnými ranami dal Moře vedení 6:2! Kucsera se zase probral střelecky, na kontě měl do té doby jedinou branku. „Druhá třetina byla z naší strany snová,“ liboval si Zdeněk Moták.

Liberec však ve třetí třetině nic nezabalil a po gólech Jaroslava Vlacha a Dávida Grígera to bylo už jen o dva. Kritické momenty pak hosté ustáli při přesilovce Bílých Tygrů v 57. minutě.

V závěru ještě mohl Krejčí přidat sedmou trefu, což se Olomouci povedlo naposledy naposledy 2. března 2018 proti Kometě Brno, na překonání této mety si však fanoušci Kohoutů ještě musí počkat.

„Na konci z toho bylo ještě drama. Jsem velice rád, že jsme před pauzou naplno bodovali. Chtěl bych klukům poděkovat a zároveň pogratulovat. Vážíme si, že jsme dneska proměnili tři přesilovky, což je pochopitelně skvělá zpráva,“ uzavřel olomoucký kouč.

Reprezentační pauza znamená pro Hanáky dvanáctidenní zápasové volno. V pátek 19. listopadu se představí na ledě Zlína.

Bílí Tygři Liberec – HC Olomouc 4:6 (2:2, 0:4, 2:0)

Branky a nahrávky: 2. Filippi (P. Jelínek), 7. Melancon (Gríger), 50. J. Vlach (A. Najman, Melancon), 52. Gríger (Kolmann) – 14. Řezníček (V. Tomeček, David Krejčí), 15. J. Káňa (J. Knotek), 24. J. Knotek (J. Káňa, Ondrušek), 29. David Krejčí (J. Káňa), 30. Kucsera (Klimek), 34. Kucsera (Klimek). Rozhodčí: Pražák, Veselý – Gerát, Hynek. Vyloučení: 6:8. Využití: 2:3. Diváci: 4 547.

Liberec: Kváča (30. J. Pavelka) – M. Rosandič, Kolmann, M. Ivan, Melancon, Derner, Štibingr – Birner, A. Najman, Ordoš – Rychlovský, Filippi, Gríger – J. Vlach, P. Jelínek, M. Zachar – A. Dlouhý, J. Šír, Klapka – Čederle. Trenéři: P. Augusta a Jiří Kudrna

Olomouc: J. Sedláček – Ondrušek, Groch, Rašner, Škůrek, Řezníček, Dujsík – J. Káňa, David Krejčí, V. Tomeček – Klimek, J. Knotek, Kucsera – Strapáč, P. Kolouch, Olesz – Kusko, Nahodil, Kunc – Burian. Trenéři: Moták a Tomajko.