Šestačtyřicetiletý někdejší obránce, reprezentant a dvojnásobný mistr světa se 161 starty v NHL pracuje pro Minnesotu Wild, kde strávil část kariéry. „Pomohla mi náhoda,“ přiznává Benýšek, který byl rodiči veden spíše ke vzdělání, než k profesionálnímu sportu.

Studium práv ale brzy vzdal. Místo toho se vydal za oceán. Teď sleduje talenty v Česku, Rakousku, Německu a na Slovensku, Není tak divu, že na očích měl i talenty jako Tim Stützle, Kristian Reichel, či John-Jason Peterka, nebo opory Detroitu, obránce Moritze Seidera a Švéda Lucase Raymonda.

„Když je vidíte proti našim klukům, máte zpětnou vazbu, co nám chybí,“ říká Benýšek v obsáhlém rozhovoru pro Deník, v němž mluví o výchově mládeže, českém hokeji, návratu Davida Krejčího do Olomouce, nebo bratru Richardovi, úspěšném finančníkovi.

Kromě skautování také trénujete přípravku ve Slavii, že?

Ano, jsem u dětí jako asistent. Hraje tam totiž syn, kterému je dvanáct. Víte, byl jsem hokejem přesycený, ale přivedli ho tam manželka a tchán. Postupně jsem se začal chodit na něj koukat i já, až jsem skončil tak, že u toho týmu vypomáhám.

Jaký jste otec-trenér?

Přísný. Nevadí mi chyby, naopak by je děti do určité doby měly dělat, protože se jimi učí. Zejména pokud tvoříte hru. Horší je, pokud jen chybujete a nic nevytvoříte. Co ale nemám rád, jsou flinkové. Já tomu říkám lemplismus. U dětí poznáte, kdo na to má, kdo ne, kdo je nebo není pracovitý. To vidím i při skautování, protože pro někoho je třeba juniorská extraliga maximum.

Co syn?

Může to hrát na úrovni. Hokeji rozumí, šanci má, ale teď už se dostává do věku, kdy záleží, aby si to uvědomil a sám chtěl hokeji něco obětovat. Dosud to bylo dítě, teď začíná být mladý muž.

Umíte si představit, že byste ho skautoval?

Být nejlepší, byla by to nádhera. První kolo draftu, jednička, a rozhodující hráč v Minnesotě? Skvělé! Ale takhle my, kteří jsme hráli hokej, neuvažujeme. Dobře vím, jak těžké je se do NHL dostat. To si jiní neuvědomují. Každý si myslí, že bude-li makat, bude tam. Takhle to nefunguje. Tam je takový tlak, že to není pro každého. A upřímně, teď už bych tím procesem procházet nechtěl.

Nechtěl byste se vrátit do kariéry a hrát NHL?

Ne. Každý zná kluky z novin, nebo v létě, jak se usmívají, jezdí krásným fárem a hrají golf, ale nevidí tu tvrdou dřinu. A nesedí v kabině. Tam je tlak enormní. Každý večer a zápas dokazujete, že jste tam právem. Ano, je to krásné, když koníček je i povoláním, ale není moc zaměstnání, kde by na každé místo čekalo sto dravců a třáslo s žebříkem toho nahoře.

Roman Polák říkal, že NHL je zlatá klec, ale pořád jen klec…

Samozřejmě. Zrovna jemu jsem přál, aby se mu to tu po návratu a tolika letech neznechutilo. Přece jen je na něco zvyklý. Ale má pravdu. Tam neexistuje, že máte chřipku, teplotu, a nejdete hrát. Já hrál, když jsem měl devětatřicet horečku. Ano, jednou to řeknete, ale podruhé? Dáte prášky a odehrajete to.

Jako skaut nepodstupujete fyzickou dřinu, ale co tlak?

Je to jiné a nesrovnatelné. Je to spíše analytická práce. Spousta bývalých hokejistů, kteří by to chtěli dělat, si to neuvědomuje. Určitě nejdete na hokej a pak neřeknete: „No, ten je možná dobrý“. Je to o sledování, popsání všech charakteristik hráče. Hokejových i osobních. Od A do Z. Pozitiva i negativa. Vytváříte databázi, z ní vedení vychází. A to řadu kluků nebaví.

Nejste tam za Česko, děláte i další země. Jak uvažujete?

Primárně musím přemýšlet, jestli by hráč mohl a já bych chtěl, aby hrál za Minnessotu Wild. Samozřejmě na turnajích do 18 nebo 20 let se s ostatními skauty hecujeme a fandíme našim týmům, to člověk nezakryje. Já ale moc radosti v poslední době nemám, takže radši mlčím a s nikým se neštengruji. (usměje se) Dělám to čtyři roky a celou dobu je náš mládežnický hokej totální průšvih.

Mládež je totální průšvih. Málo se maká

Asi čekáme, až nás Němci nebo Rakušané přeskočí, viďte?

To se mluví i o Švýcarech, jenže mládež je tam podobná, jako u nás. Pokud chtějí něco dokázat, také chodí skrze juniorky v Kanadě. Málokdy přes jejich systém. Navíc že nás Německo dohání, je pro hokej dobře. My zaspali a u mládeže jsme ne průměrní, ale podprůměrní. Na top pět nemáme v osmnáctkách a dvacítkách hokejově šanci. Jsme rádi, když stačíme bojovat.

Čím to je?

Názorů je milion. Od dovedností, po systém, ale já vidím, že se málo maká. Fyzicky nestačíme. Pak je dovednostní trénink na nic.

Není ale zarážející, že to říká vaše úspěšná generace, která přešla do funkcí trenérů, ale nevychovává své následovníky?

Jistě. Sledoval jsem debaty pořádané svazem. Vše hezké, ale první věc, která se neřeší, je financování. A to u celého sportu, který je pro společnost klíčový. Díky němu znají Českou republiku ve světě. Potíž je, že není možnost prosadit jakoukoliv metodiku. Nejsou páky. Maximálně se zaplatí jeden trenér, nebo akademie, ale stejně si to kluby dělají po svém. Sportovní svazy mají sedět na financích, aby se to dělalo podle nich a zaplatili se všichni trenéři. A kdo to nebude dělat podle metodiky, peníze nedostane. Teď? Nedostanou tak dvacet tisíc. Ale je tu i druhá věc.

Povídejte…

V patnácti letech ve všech sportech přestáváme stíhat, protože nekombinujeme školu a vrcholový sport. Důležité je mít ranní fázi, pak školu na čtyři hodiny. Základní předměty. Žádné studování na dálku. A poté kvalitní odpolední fáze. Vše na jedné škole. Místo toho každý chodí jinam, na ranní fázi přijde pět kluků, pak dálkaři sedí a válí se u playstationu na kolejích. Klíčové je do toho na tři roky kopnout. Netvrdil bych, že do patnácti jsme na stejné úrovni jako ti nejlepší, ale jsme konkurenceschopní. Třeba Rusové budou odskočení, protože dřou do úmoru i v deseti. My se srovnávejme s podobnými zeměmi jako jsme my – Švédsko a Finsko. Abychom byli na jejich úrovni ale nejde přijít v šest ráno na trénink, pak si dát snídani v McDonaldu a jít do školy, kterou ani nevnímají.

Chybí vděk lidem, kteří dávají peníze

Jak jste se ke své práci vlastně dostal?

Já ji chtěl dělat, nabídka ale přišla, když jsem nebyl připravený. Ozval se mi kamarád, že jeden tým hledá skauta. A náhodou to byla Minnesota, kde jsem dřív hrál. Štěstí. Líbí se mi nezávislost. Svoboda. Nezajímají mě vazby na svazy, kluby, agenty. Jediný, komu se zodpovídám, jsou Wild. To mi sedí. Něco mi ale chybí.

Co?

Vděk. Vděk lidem, kteří do hokeje dávají své peníze. Za deset let jsem jedinkrát slyšel Filipa Pešána poděkovat majiteli Liberce, že to podporuje. Jinak to všude funguje ve smyslu: „Dejte prachy, a nestarejte se o ně“. Obdivuji majitele a manažery, že je seženou. Přitom všichni vědí, že to jsou peníze vyhozené z okna. Vrcholem pro mě bylo, když v Pardubicích pískali na pana Šmidberského. Mohl by vyčíslit, kolik ho to stálo. Díky takovým ale máme solidní ligu, nahoru šla i návštěvnost. Po postupu Budějovic to vypadalo, že poprvé budeme mít v průměru přes šest tisíc, ale přišel covid.

Máte důvod z pracovního hlediska sledovat extraligu?

Samozřejmě. Je to poslední kvalitní produkt českého hokeje. Úrovní, návštěvností, stadiony… Je to dobré, ale dobré, to je trojka. Neměli bychom to shazovat, já jako fanoušek bych si koupil permanentku a chodil. Baví mě to. Pracovně pak jezdíme na mladší kluky, u nás je to do Plzně, Karlovách Varů a tak. Tam to má smysl. Navíc sleduji i hráče, kteří nejsou už pro draft, ale mají status free agents. Ti mají do 25 let, měli by být v reprezentaci. Je ale problém, že u nás je mnoho cizinců, ovšem málo špičkových.

Krejčí? Pozvedl průměrný tým

Vypovídají o tom slova kouče švédské reprezentace, který nemá v úmyslu povolávat krajany, jež prorazili v extralize?

To je zrádné, i druhá švédská liga je kvalitní. Produktivní kluci by mohli hrát SHL, ale byli by ve třetí čtvrté lajně, nebyli by tou hlavní ofenzivní silou. Pro ligu je dobře, že kluby jsou schopny je sehnat. Ale uznávám, že pro obraz ligy to není ideální. Na jedné straně borec z NHL David Krejčí, vedle toho hráči z druhé švédské ligy. Věčná debata je i okolo starších hráčů, kteří převyšují ty mladé. Že když budou mladí dobří, prosadí se. Já si to nemyslím.

Proč?

Za úspěchy devadesátých let stála revoluce, díky které veteráni odešli vydělávat peníze do Evropy. My mladí jsme se mohli posunout a stali se z nás výborní hokejisté. Jinak bychom to také třeba kroutili ve třetích čtvrtých lajnách. To platilo i pro mě. Já jsem i v pětatřiceti říkal, že kdybych byl se starými v lajně, chtěl bych mladého vyštípat, tak se mi to vždy podaří. Když ho trenér nepodrží, netoleruje chyby, tak ho do sestavy nepustíte. Aby nastaly nové devadesátky, musel by přijít další třesk. (usmívá se)

Zmínil jste návrat Davida Krejčího. Co jste na to říkal?

Do poslední chvíle jsem nevěřil. Nevěřil jsem, že hráč takových kvalit by nešel třeba do Švýcarska. Pro extraligu je to skvělé, i když si myslím, že se toho mělo marketingově využít víc. To my moc neumíme. Okolo roku 2000 jsme sbírali medaile, hráli tu reprezentanti, ale návštěvnost klesala. Ale dobré bylo, že první zápas s Mladou Boleslaví jsem spojil i s prací, takže jsem si Davida nenechal utéct. I když šlo o první utkání, drobnosti a to, co dělá hokejistu hokejistou, to bylo úžasné. Škoda té propagace.

Co máte na mysli?

Když vidím biatlon, jak veřejnost masíruje každým umístěním v desítce, patnáctce, nebo florbal. Pořádný úspěch neudělali, ale mluví se o něm a vytváří pozitivní dojem. Naproti tomu o hokeji se hovoří jen negativně. Někdy se do něj, stejně jako do fotbalu, zbytečně moc kope, na to, jakou propagaci České republice dělají. Ale před Davidem klobouk dolů. Sice si neumím představit, jak jede šest hodin ráno před zápasem do Karlových Varů, ale jsem rád, že se vrátil. Udělal z průměrného týmu konkurenceschopný.

K bráchovi jsem vzhlížel, vypracoval se sám

Jste známým hokejistou, váš bratr Richard je veřejnosti povědomý z oblasti finančnictví, pracoval i se zesnulým podnikatelem Petrem Kellnerem. Jaký máte mezi sebou vztah?

Jako mladší a starší brácha. Byl můj vzor, hodně jsme byli spolu doma a řadu věcí mě naučil. I do školy. Brzy ale odešel na výšku a kolikrát mi chyběl. A když přijel, byl jsem pro něj jen malý brácha. Už měl své zájmy. Ale vzhlížel jsem k němu. Když něco řekl, pokládal jsem to za pravdu. Až později jsem zjistil, že chtěl mít jen klid. (usmívá se) Díky němu jsem ale začal s hokejem.

Uměli jste se pohádat?

Samozřejmě. Ale vždy vím, že mi pomůže. To je vzájemné. I se sestrou. Rodiče nemáme, takže jsme v kontaktu, navštěvujeme se a děláme společné akce. Alespoň dvakrát do roka máme sešlost. A když jsem v Olomouci, stavím se u něj v kanceláři. Tam, kde je, se sám vypracoval. Nikdy neměl někoho, kdo ho někam dostrčil.

Zní to idylicky…

Když skončil s výškou, se zemědělkou, tak mu chvilku trvalo než se uchytil. Přes horskou chatu na Ovčárně šel do hotelu Flora, dodělal si ekonomické vzdělání, dělal v Přerovských strojírnách, v Brně v Lachemě. Pamatuji si ho jako vysokoškoláka v kostkované košili s pohorkami na nohou, když jsme šli na Kraličák a spali na hřebeni, ale pak ho vidím jako tvrdého byznysmena, se kterým si není radno zahrávat. Přitom byl směřovaný na fyzickou práci.

Skutečně?

Nikdy se manuální práce neštítil. Víte, kdokoli kdo pracuje, tak se s ním na penězích vždy domluví. Kdo chce něco ošulit, má to s ním těžké. Působí nepřístupným dojmem, což je jen slupka, kterou si vybudoval léty v tvrdém byznysu, kde musíte mít ostré lokty.

Jak o nejbohatším Čechovi Petru Kellnerovi hovořil?

Respektoval ho. A uznával. A to jsem byl i u nějakých jednání. Vždy to korespondovalo s tím, co bylo uveřejněno i v rozhovorech. Jakou měl autoritu, dobré rozhodování, a co řekl, to platilo.

Nepotřebuji porsche, sen je hokejová akademie

Radí Richard s penězi i vám?

Ne. Pomohl mi, když jsem investoval do nemovitostí, protože jsem se bál, že bych o peníze mohl přijít. Jeho věta ale vždy je: To se musíš naučit sám. Že bych mu pak otloukal o hlavu, kdyby se něco stalo. Ale jinak já zacházím s penězi rozumně, v rámci svých možností. Neutrácím. Nejsem agresivní podnikatel, spíš konzervativní. Nemusím mít porsche a dům za padesát milionů. Stačí mi to, co mám. Je fajn, že jsem měl po kariéře prostor se rozkoukat a nakonec mám výbornou práci. Ale mám takový sen.

Prozradíte jaký?

Mít kvalitní hokejovou akademii. Třeba kdyby mi ji právě bratr zafinancoval. Nemusela by mít mé jméno, ale byl bych svým pánem. Věděl bych, že cílem je vychovávat kvalitní hokejisty a lidi.

Co tomu brání?

Vše musí dávat smysl. V první řadě by si stát měl uvědomit, že sport je jednou z klíčových oblastí života a neustále ho nesrážet. Sám jsem si tím prošel. Co se do něj dá, se mnohonásobně vrátí. Třeba by mě zajímalo, kolik peněz sportovci ročně do země přinesou, navíc nezatěžují tolik zdravotní systém. Víc než soukromá by ta akademie ale měla být v režii státu. Pro všechny sporty. Vždyť nikde nejsme úspěšní, v kolektivních sportech vůbec. A individuální? Ledecká, Sáblíková a další nejsou výsledek systému výchovy. Ten nemáme. Měli bychom se nastartovat, jinak to nebude příjemné.