Už v minulých zápasech jste dostal nejen od Davida Krejčího hezky nabito. Ulevilo se vám, že jste se konečně prosadil?

Je to určitě úleva, jsem rád, že mi to tam konečně padlo. Už v minulém zápase proti Hradci jsem měl nějaké šance.

Co chybělo k tomu, abyste se střelecky prosadil už dřív?

Jeden gól mi rozhodčí neuznali po kontrole na videu, minule jsem měl dvakrát nabito v přesilovce pět na tři, ale netrefil jsem to. Jednou jsem jel i sám na bránu. Bohužel jsem to ani jednou netrefil, mrzelo mě to. Těší mě, že jsem to teď zlomil.

Šla na vás nervozita, že to tam nepadalo?

Že bych byl nervózní, to ne. Důležité je, že se vyhrává. Ale víme, že góly zatím dával skoro jenom David (Krejčí, pozn. red.) a každý se k němu chce přidat. Nejde, aby každý zápas dával čtyři góly. Je dobře, že proti Zlínu přiložili gólově ruku k dílu i ostatní a hlavně, že jsme vyhráli.

David Krejčí vám gól nachystal skvělou bekhendovou žabičkou. Paráda, že?

Od něj může přijít přihrávka kdykoliv, i když už to vypadá, že má tu situaci fakt ztíženou a vypadá to, že už s tím nic neudělá. Člověk ale musí být pořád nachytaný.

Zlín na Hanou přijel už bez trenéra Roberta Svobody, který rezignoval. Jak jste to vnímali?

Věděli jsme, že to bude těžké utkání. Víme, jak dokáže být Zlín nepříjemný po všech stránkách. V první třetině nám to úplně nefungovalo, v obranném pásmu nám často krok chyběl. Prohrávali jsme souboje. Oba týmy měly v první třetině dost šancí, určitě mohlo svítit úplně jiné skóre než jen 1:1.