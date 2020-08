Kucsera: Doufám, že tady nikoho nezklamu, věří. Hradci dal bizarní gól

Od doby, kdy odehrál poslední zápas za Olomouc, uběhlo pěkných pár pátků. Hned v prvním utkání po návratu na Hanou ale Lukáš Kucsera ukázal, že by se mu ve staronovém působišti mohlo dařit. Byl to právě on, kdo otevřel střelecký účet Kohoutů v přípravě na novou sezonu.

Útočník Mory Lukáš Kucsera | Foto: hc-olomouc.cz/Alena Zapletalová