„Ale není to jen o fan-shopu, David bude tváří celé extraligy,“ řekl marketingový manažer HC Olomouc Simon Vejtasa.

Když přijdete do fan-shopu na olomouckém zimáku a chvíli se v něm zdržíte, hned několikrát uslyšíte: „Jdu si pro dres Davida Krejčího.“ Nové odění kohoutího mužstva se jmenovkou posily z Bostonu jde na dračku.

„Od doby, kdy jsme zveřejnili Davidům příchod, je poptávka po dresech minimálně o sto procent vyšší. Šlo to raketově nahoru. Dokonce jsme museli požádat firmu, která nám dresy dělá, aby nám je doručovala expresně. Aby se to stíhalo lidem vydávat,“ pochvaloval si s úsměvem Vejtasa v prostorech bistra Helen v galerii Šantovka, kde v pondělí proběhla tisková konference k příchodu Davida Krejčího.

A jaká jsou tedy konkrétní čísla prodejů?

„Minimálně sto kusů dresů za poslední dva až tři týdny jsme prodali. Ale už to bude i víc než sto. To je na naše poměry neskutečné číslo. Je to víc než za poslední dva roky dohromady“ uvedl Vejtasa a dodal: „Několik kusů jsme už poslali i fanouškům do Ameriky.“

Repliku zápasových dresů se jménem Davida Krejčího si mohou fanoušci kupovat za 1 400 korun. Mimo to Mora ve fan-shopu nabízí i tričko a puk s tématikou obrovské předsezonní posily.

„Chystá se toho víc, budou například šály. Není to ale jen o fan-shopu,“ upozorňuje Vejtasa.

„David Krejčí bude tváří celé extraligy. Je to taky o zvýšeném zájmu médií. Za poslední měsíc vyšlo minimálně třikrát víc článků o HC Olomouc než v tomto období vloni,“ zmínil Vejtasa.

Spolupráci se šternberským rodákem si zatím nemůže vynachválit.

„Co jsem měl možnost Davida za dva dny poznat, myslím, že všechno bude bez problémů. Chápe, že je hvězda, ale zároveň to nedává nijak najevo,“ potěšilo Vejtasu.

Mora se ze zvučného jména pokusí po marketingové stránce dostat maximum.

„Na druhou stranu, nic se nesmí přehánět. Nemůžeme ho každý druhý den brát na marketingové akce, protože by ho to za chvíli přestalo bavit. Musíme s tím pracovat, ale všechno s mírou,“ je si vědom Vejtasa.