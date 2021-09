A tak gólový účet uzavřel ten, kdo ho otevřel – Milan Gulaš. Ten se tříbodovým výkonem posunul do čela extraligové produktivity a svému týmu výrazně pomohl ke třetí výhře za sebou.

Jihočechům dvougólové vedení nevydrželo dlouho, slovo si totiž znovu vzala olomoucká posila z Bostonu. Nahodil přiťukl puk Davidu Krejčímu, který napřáhl a přesnou střelou i díky perfektní cloně Jana Káni vstřelil už svou čtvrtou branku od návratu do Olomouce.

Hanáci to ale domácím trochu usnadnili. Minimálně ze startu. Obrovskou Dujsíkovu minelu trestal už ve třetí minutě právě Gulaš, a když v šesté minutě fauloval Klimek, usměrnil střílenou Pechovu přihrávku do olomoucké sítě Jiří Ondráček.

Jenže České Budějovice jsou také při chuti a Kohouti to pocítili. Motor nadupaný ostřílenými hvězdami v čele s Milanem Gulašem či Lukáše Pechem nastřílel do sítě Jana Lukáše celkem pět gólů.

