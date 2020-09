„Ještě to tolik nepřebolelo, aby se to dalo řešit,“ říká Krejčího otec v rozhovoru pro Deník.

Předně jste si popovídali o jiných věcech?

Spíš jsme v poslední době řešili moje zdraví, protože jsem teď v nemocnici a čeká mě operace zad. David se těšil domů do Charlestonu za dětmi, takže hokej jsme zatím neřešili. Já jsem sérii každopádně sledoval, na zápasy jsem se díval.

Cítil David a celý tým Bostonu, že by to po roce znovu mohlo vyjít na finále, ne-li ještě o ten krok lépe?

Nevím, jestli finále, ale na základě základní části čekali, že půjdou hodně daleko. Pak to bohužel přerušil covid a celé se to zbortilo. Potom už to nebylo ani tak o výkonnosti jako spíš o psychice, o tom, kdo to v té bublině lépe ustojí. Nebylo to tam nic jednoduchého.

Jak to v „bublině“ dokázal ustát David?

Ti kluci jsou profíci, takže zvládat to byl jejich denní chléb, i když to byla mimořádná situace. S tím tam všichni jeli, navzdory tomu, že měli možnost beztrestně říct, že tam nepojedou. Třeba jako to potom udělal Tuukka Rask, nebo už předtím Kevan Miller. Převážná většina s tím ale souhlasila. Když už tam potom v bublině byli, tak prvních 14 dní bylo úplně v pohodě, to byla ještě taková sranda. Další týden to bylo už o něco horší, a pak se to začalo už trošku projevovat. David říkal, že je to tam takové, že se pořád potkáváte se stejnými lidmi, jíte stejné jídlo… To tam navíc nebylo vyřešeno prý úplně nejlíp, ale tak to prostě tamní hygiena nařídila. Ti, co se s tím vším srovnali nejlépe, zatím jedou dál.

Zmínil jste Tuukku Raska. Do jaké míry podle vás mohl jeho konec za to, že poté skončil i celý tým?

Myslím, že to hrálo roli. Jaro Halák je výborný gólman, ale tu roli jedničky – ne že by nezvládl – ale snažil se to dělat jako kdyby až moc poctivě. Neměl nějaké výlety a měl, jak já říkám, prdel strčenou v bráně. V základní části si dovolil víc věcí a taky toho víc pochytal. Samozřejmě, že nebyly všechny branky jeho, to v žádném případě, ale některé góly mít mohl. Bohužel. Ono se to potom projeví i na psychice toho týmu. Když hráči vědí, že za sebou mají gólmana, který chytí něco navíc, tak se jim hraje lépe.

Jádro bostonského týmu už je ve středním hokejovém věku, možná už i lehce za ním. Mají Bruins podle vás na to, aby i v příští nebo přespříští sezoně aspirovali na Stanley Cup?

NHL se teď ubírá tím směrem, že se to hraje převážně na mladé. Podepisuje se hodně mladých kluků na hodně dobré kontrakty. Proto dost hráčů už ve věku 33 nebo 34 let začalo ukončovat kariéry. Dřív se hrávalo běžně do čtyřiceti. Teď už je to tak, že někteří ti starší hráči nestíhají rychlosti hry, během níž je pak často možnost naražení na hrazení, nebo nějakého nepříjemného pádu… ti kluci jsou dobití, těla mají opotřebovaná. Myslím si, že jádro Bostonu už není ve středním věku, ale že už to jsou veteráni. Bude záležet na tom, co jim tělo povolí. A když jim tělo povolí, tak hlavu a ruce ještě mají na to, aby mohli něco dokázat. Asi rozhodne zdraví.

I vás syn David už spadá do této kategorie veteránů, v play-off ale zase zářil. S Bradem Marchandem měl nejvíc bodů z celého týmu.

David má méně ice-timu v základní části. Trenér zkouší všechny čtyři lajny, aby, když se mu potom v play-off někdo zranění, měl vždycky náhradu. Nebo když by to potřeboval potom stáhnout na tři pětky. Proto David má skoro celou sezonu stejný čas na ledě. Obyčejně jako mentor vedl druhou přesilovkovou lajnu, většinou to ale bylo tak, že když základní části o něco šlo, tak trenér Bruce Cassidy dal Davida do první lajny. Ať už chtěli výsledek udržet, nebo třeba vyrovnat. Při power-play na led většinou chodil David, aby se něco vymyslelo. V play-off potom strčil Davida do první přesilovkové lajny, vyndal místo něj Jakea DeBruska a ono to mělo výsledky. Kdyby to tak bylo i v základní části, skákaly by mu body nahoru víc.

Takže pro vás není překvapení, že mu vyřazovací část zase tak sedla?

Pro mě není překvapení, že když o něco jde, a Bruce Cassidy začne Davida víc využívat, tak že se mu za to odvděčí. Tohle v Davidovi zatím pořád je a trenér toho využívá hlavně v play-off, proto tomu tak je.

Kdy budete mít nejbližší možnost se s Davidem vidět?

Se mnou je to teď tak, že po operaci budu asi tak dva měsíce mimo. Letos to tedy asi vůbec neklapne. Zato manželka říkala, že jakmile budou otevřené hranice alespoň pro rodinné příslušníky, tak hned prvním letadlem letí. On se ale do Česka letos už určitě nedostane, byť měl v plánu, že za normálních okolností by sem na dva až tři měsíce přiletěl. I kvůli dětem, aby tu chytili trochu češtinu. Bohužel se to ale všechno zhatilo.

Jaký má teď David plán? Nová sezona NHL by se měla rozjet až někdy v prosinci.

No, zatím se ještě vůbec nic neví. Stále ještě neskončila aktuální sezona, takže to ještě není jasné. Guvernéři a majitelé klubů mají na stole nějaké varianty, aby si to nějakým způsobem rozmysleli. Dokonce je tam jedna varianta, že by nechtěli začít sezonu bez diváků. Na rozdíl od NFL (americký fotbal, pozn. red.), baseballu a basketbalu jsou v NHL znevýhodnění skrz smlouvy. Ty ostatní tři sporty je mají tak dokonalé, že mají hlavní příjmy z přenosových práv a reklam, takže oni v uvozovkách ty diváky, co se týká financí, úplně nepotřebují. Zato NHL ano. Z toho jim plynou velké peníze.

To máte pravdu.

Když si vezmete 82 zápasů v základní části, v průměru máte dvacetitisícový stadion, a když si spočítáte, kolik stojí vstupenka od té nejlevnější po tu nejdražší, jsou to opravdu krásné příjmy. Je proto jasné, že majitelé za současné situace budou poplakávat. Těch variant je víc, nechají dohrát tuhle sezonu a po ní se uvidí, co bude dál, jak by vypadal kalendář pro další ročník.