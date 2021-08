„Máme nějaké alternativy, které musíme vyzkoušet. Uvidíme, jak si to sedne. David k tomu určitě bude mít taky co říct,“ odpovídá na častý dotaz Jan Tomajko.

„Bude to pro nás největší úkol. Abychom mu našli takové hráče, se kterými by si rozuměl. Já myslím, že takoví hráči na to jsou. Musíme to vyladit.

Konkrétní jména zatím odkrývat nechce. „Nechci to moc komentovat, právě kvůli těm hráčům.“

Variant, kdo by skutečně mohl vedle Davida Krejčího nastupovat, je povícero, Deník se však zaměřil na dva „favority“.

Jedním z nich je dle očekávání Jan Káňa. Olomoucký střelec je i podle trenérů jednou z alternativ.

„Určitě ho vyzkoušíme. Uděláme vše pro to, aby 10. září lajna s Davidem byla tou, která to potáhne,“ slibuje Tomajko.

Dalším z adeptů na Krejčího křídlo by mohla být mladá krev, která vedle superhvězdy může vyrůst v lepšího hráče a ukázat velký potenciál. Ten má například Jakub Navrátil. „Je to možné, ale zatím nevím. Bude záležet i na Davidovi. Určitě to není tak, že my se Zdeňkem Motákem přijdeme a řekneme, že tady bude mít toho a toho a prostě hrajeme,“ uvedl Tomajko směrem k mladíkům.

Vše tedy může pochopitelně dopadnout všelijak.

V čem je 46 neskutečná?

Padla i slova směrem k hokejovým kvalitám Davida Krejčího. „Není to hráč, který objede tři obránce, udělá tři kličky a někoho vymíchá. Jeho obrovská přednost je čtení hry, dělá správné věci ve správný moment. To je jeho hra, v tom je neskutečný,“ přidal trenér a jednatel HC Olomouc svůj postřeh.

Obrovský přínos pochopitelně bude mít Krejčího přítomnost také pro kabinu Kohoutů. Respekt a usměrnění hráčů – to by měla být další práce největší posily. „Má obrovské zkušenosti. Doufáme, že nám taky zlepší efektivitu v útoku, která není taková, jakou bychom chtěli mít,“ zmínil Jan Tomajko.

Příchod největší extraligové hvězdy do průměrného týmu soutěže by jednoduše měl dle kouče přinést zlepšení oproti minulé sezoně. A to i směrem ke konečnému umístění.

„Zásadní je dostat se do play-off. Mužstvo na to máme. Musíme dobře začít, udržet si nějakou formu a v závěru sezony to vygradovat. Bude to strašně vyrovnaná soutěž,“ předpovídá Tomajko.

Změnit by se dle něj mohl také pohled ostatních týmů na hru Mory. „Berou nás, že to nějak uboucháme, umlátíme a spíš bráníme. I když já si to třeba nemyslím. Střel máme dost, šance si vytvoříme, akorát nejsme tak produktivní. V tom by nám David mohl hodně pomoct,“ dodal.

Vyprodané zápasy?

Bude to obrovský skok. Z ticha „plecharény“ pro veřejnost uzavřené covidovým obdobím do burácejícího kolotoče s hlavní atrakcí na ledě – Davidem Krejčím.

„Minulá sezona byla šílená z hlediska divácké kulisy. Nezažil jsem, že by byl při zápase extraligy slyšet trenér. Někdy až moc, jako při žákovském hokeji,“ ohlédl se Jan Tomajko.

„Věříme, že David ještě přitáhne diváky, i když i dříve chodilo asi osmdesát procent naší kapacity. Teď by mělo chodit ještě víc,“ má jasno.

Dopad přítomnosti nedávné superstar z NHL bude pro celý olomoucký hokej neskutečný a historický. Jak moc velké šílenství se kolem „šestačtyřicítky“ strhne?

„Ovlivní hráče i nás. My jako trenéři jsme strašně rádi, že můžeme takového hráče vůbec trénovat. Budeme taky jako houby a budeme nasávat informace a jeho rady. Je potřeba se taky učit,“ uzavřel Jan Tomajko.