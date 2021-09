Ani pověrčivost, ani šestý gól Davida Krejčího v sezoně ale Olomouci nepomohly. Mora poprvé doma padla, Mountfield odjel s výhrou 3:2.

Vstup do zápasu se Kohoutům hrubě nevyvedl. Hradec dostal při druhém a třetím střídání domácí pod obrovský tlak a už ve třetí minutě šel do vedení. Mezi kruhy zůstal úplně osamocený Jérémie Blain a nedal Lukášovi šanci.

Hanáci se dlouho v první třetině hledali, probudila je až nádherná individuální akce Tomáše Dujsíka. Olomoucký bek si sám vybruslil na pravý kruh a parádní pumelicí trefil nad lapačku Štěpána Lukeše.

„Asi bych ten gól radši vyměnil za tři góly. Ten pocit z krásné trefy je dávno pryč,“ přiznal po zápase Dujsík.

Chvíle hvězdné posily z Bostonu přišla v čase 15:02. Ke Krejčímu se odrazil puk od zadního mantinelu a šestačtyřicítka neměla problém s úklidem do horní části Lukešovy klece.

Jenže Mountfield ještě v první třetině srovnal. Šťouchaná Švrčka s Cingelem před brankovištěm rozhodčí nechali bez povšimnutí a Lukáš Cingel pak šikovně tečoval pokus McCormacka.

Ve druhé třetině houstla v Plecharéně atmosféra až v jejím závěru, kdy domácí dostali možnost přesilovky pět na tři. Po střele Kucsery rozhodčí zkoumali video, puk ale brankovou čáru nepřešel. Dělovka Krejčího zase skončila na břevnu.

Mora nevyužila ani následní klasickou početní výhodu, nedisciplinovanost Hradce ale nebrala konce a Smoleňák se závěrečnou sirénou vyfasoval 2+2 minuty.

Domácím se ale nedařilo a hokejového Boha tím asi přeci jen urazili. Po chybě Dujsíka na útočné modré se do brejku dostal Jordann Perret a v oslabení otočil na 2:3.

„Přesilovky rozhodly. Měli jsme jich dnes hodně, gólů bylo málo. Špatně se mi to hodnotí, protože jsem navíc měl prsty v tom rozhodujícím gólu. Měli jsme i trošku smůly,“ mrzelo Tomáše Dujsíka.

„Tu přihrávku jsem chytal do bekhendu, chtěl jsem to křížem vracet na Kolouška, ale nečekal jsem, že mi do toho Perret tak rychle sáhne,“ ohlédl se obránce.

„Neměl to ztratit, že jo. Chyba se stane, hraje to pět hráčů, když je ale poslední, musí vědět, že má na zádech hráče,“ zmínil trenér Mory Jan Tomajko.

Fanouškům v Plecharéně se příliš nelíbilo ani vyloučení Davida Krejčího za krosček. Olomoucká modla se tak v dramatickém závěru dostala i do potyčky, ani hra v šesti ale vyrovnání domácích nepřinesla.



HC Olomouc – Mountfield HK 2:3 (2:2, 0:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 11. Dujsík (Klimek, Řezníček), 16. Krejčí (Kucsera, Ondrušek) – 3. Blain (Lalancette, Perret), 19. Cingel (McCormack, Smoleňák), 42. Perret. Rozhodčí: Šír, Kubičík – Ondráček, Hynek. Vyloučení: 4:7. Bez využití. V oslabení: 0:1. Střely na branku: 29:26. Diváci: 4 511.

Olomouc: Lukáš – Ondrušek, T. Černý, Švrček, Škůrek, Řezníček, Dujsík, Rašner – J. Káňa, Krejčí, Kucsera – Čachotský, Klimek, Kunc – Burian, J. Knotek, Navrátil – Strapáč, Kolouch, Bambula. Trenéři: Moták a Tomajko.

Mountfield HK: Š. Lukeš – Nedomlel, Blain, Šalda, F. Pavlík, Kalina, McCormack, Jank – Smoleňák, Cingel, Jergl – Kevin Klíma, Lev, Orsava – Perret, Lalancette, Oksanen – R. Pilař, Koukal, Lamper. Trenéři: T. Martinec, Čihák a P. Svoboda.