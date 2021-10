Po příletu ze Spojených států bydlela rodina Davida Krejčího nejprve v jeho rodišti – ve Šternberku u rodičů. Dnes už s dětmi a manželkou Naomi žijí přímo v hanácké metropoli.

„Jsou spokojeni. David to má kousek na zimní stadion, našli si své podniky, kam třeba chodí na jídlo. Vše funguje na jedničku,“ prozradil Jiří Hamal.

O tom, že s hokejem Krejčí nebude mít v extralize problém, nikdo nepochyboval. Sám útočník ale zmínil, že hlavní bude životní změna a to, jak se s ní vypořádá jeho rodina.

„V hokeji to bude v pohodě. Spíš ten život. Manželka a děti neumí česky, to bude trošku složitější, ale nějak to zvládneme,“ hlásila šestačtyřicítka po návratu.

A zdá se, že vše funguje. Zůstat by tak podle Jiřího Hamala nemuselo jen u jedné sezony v extralize. Vše bude samozřejmě záviset na více faktorech.

„Půjde o spokojenost rodiny, jestli budou děti zvládat češtinu, jestli David bude spokojen s hokejem v Česku. U Davida je jedna velká výhoda. Nic ho netlačí a může se rozhodovat až v momentě, kdy sám bude chtít,“ nastínil hráčův agent.

Žádný šok z přesunu z moderní TD Garden o kapacitě 17 a půl tisíce diváků do olomoucké „Plecharény“ se každopádně nekonal.

„David znal podmínky v Bostonu i Olomouci. On je nenáročný. Je spokojený s tím, jak žije teď v případě, že je spokojena jeho rodina. Luxus není to, co by chtěl,“ přiblížil Jiří Hamal.

Na zápasy v Olomouci dle možností prý chodí žena s dětmi.

A jak se vítěz Stanley Cupu z roku 2011 vypořádal s cestováním na zápasy bez letadla?

„Srovnal se i s cestami autobusem. Je výjimečný v tom, jak je nenáročný. Akceptuje podmínky, jaké tady jsou, a nemá námitky. Pracuje s týmem jako každý jiný hráč,“ podtrhl závěrem Jiří Hamal.