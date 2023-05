Nedlouho před startem play-off hecoval celou kabinu rozjetého Bostonu. „Cítím, že letos tenhle tým dokáže něco speciálního,“ hlásil hokejový génius ze Šternberka David Krejčí. Jeho slova Bruins naplnili jen částečně.

David Krejčí v olomoucké plecharéně, březen 2022 | Foto: Deník/Jan Pořízek.

Lámali letité rekordy NHL a zaslouženě získali President’s Trophy pro nejlepší tým základní části. Největší aspirant na zisk Stanley Cupu ale ve čtvrtfinále šokoval nečekaně rychlým koncem v prvním kole vyřazovacích bojů. Florida nastražila na medvědy překvapivou past a favorit je ze hry.

„Měli jsme dobrý tým a tohle bolí. Už jsem z nějakých play-off dříve vypadl, ale tohle bych postavil hned za rok 2019 (Bruins tehdy padli v sedmém finále se St. Louis). Navíc to mohl být můj poslední zápas. Takže je ve mně spousta emocí,“ říkal zkušený centr zámořským novinářům po vypadnutí.

Smutek vnímá Krejčí o to více, že nemohl týmu pomoci na sto procent. Naskočil do čtyř utkání, v nichž nasbíral bod na zápas (1+3).

„Nejsem typ, co by říkal, co mu přesně bylo. Přál bych si být stoprocentní na všech sedm zápasů, bohužel to tak nebylo. Jsem rád, že jsem se vrátil aspoň na šestý a sedmý zápas,“ zmínil autor 40 asistencí v základní části.

VIDEO: Ceremoniál pro Krejčího. Slavil s diváky, Pastrňák dal dva krásné góly

NHL nebo konec

Pokud by někdo z českých fanoušků Krejčímu nepřál ještě jeden zisk nejslavnější hokejové trofeje světa, bylo by to kvůli možné účasti elitního centra na mistrovství světa. Ta se však nyní jeví jako nepravděpodobná.

„Nechci udělat rozhodnutí, kterého bych později litoval. Chci od všeho pryč, vyčistit si hlavu a promyslet to,“ prozradil David Krejčí. „Je toho spousta na přemýšlení. Brzy se vracím domů. Promluvím si s rodinou a určitě se rozhodnu brzo,“ dodal směrem k nejbližší budoucnosti.

Ta ale dle jeho slov s jistotou nebude spojena s extraligou a Olomoucí, kde slavná šestačtyřicítka odehrála minulou sezonu.

„Ne. Buď se vrátím (do zámoří), nebo končím. V minulé sezoně jsem udělal, co jsem udělal, a jsem za to rád, nelituji. Ale této variantě jsem zavřel dveře. Pokud bych se vrátil, bude to NHL,“ má Krejčí jasno.

Nejreálnější je tedy v případě pokračování vítěze Stanley Cupu z roku 2011 návrat do Bostonu, což naznačila i závěrečná Krejčího slova směrem k budoucímu rozhodování:

„Nechci zklamat tým. A cítím, že v play-off se to trošku stalo. Měl jsem hrát sedm zápasů, ne čtyři. Dokud můžu týmu pomáhat, hraje to roli,“ doplnil 37letý útočník.

Krejčího tisícovka? Jsem na sebe hrdý, ale víc to ocením, až skončím