„Ono je to fajn,“ usmál se Zdeněk Moták, trenér Mory. „Když v naší situaci najdete někoho, kdo ty góly dává, tak je to hezké. Já jen klepu, ať mu to jde tak pořád dál,“ ťukal Moták na stůl během pozápasové tiskovky.

„Jdu do zápasu připravený na sto procent, a pokud je šance na střelu, snažím se dát gól,“ zmínil Krejčí.

Gól si nechám celý

Proti Liberci ale neměl úplně těžkou práci. Bravurně mu puk přes osu hřiště naservíroval Jan Káňa. „Že byla půlka gólu jeho? Ne, nechám si ho celý,“ smál se šternberský rodák. „Teď vážně, byla to skvělá nahrávka. Už v první třetině mi přihrál do nájezdu,“ dodal.

Káňa je jeden z těch, kteří by z Krejčího pasů spíš měli těžit. Aspoň tak se to čekalo. Ale zatím je to naopak. Káňa sice už od začátku dvakrát skóroval – mimo jiné i v zápase proti Liberci – ani jednou se na tom ale přímo DK46 nepodílel.

„Když se podíváte na má čísla v NHL, mám tam samozřejmě víc nahrávek. Ale já nešel do sezony s tím, že budu spíš nahrávat,“ říká Krejčí.

Aby nedošlo k mýlce… není to tak, že by Krejčí svým parťákům nedejbože nenahrával, geniálními pasy je zásobuje střídání co střídání, akorát to zkrátka parťákům z prvního útoku Káňovi a zejména Lukáši Kucserovi (zatím branku nedal) nelepí tak, jak by mělo.

Jely všechny lajny

Pokud ale vše vydrží v nastoleném trendu, nikdo se na Hané zlobit nebude. Ať je z krále asistencí klidně nejlepší střelec soutěže. „Hlavní je, že jely všechny čtyři lajny. Navíc to vypadalo, že jsme se poučili z minulých zápasů,“ snaží se Krejčí své výkony spíš upozadit.

O jeho genialitě i gólových choutkách ale samozřejmě soupeři vědí. A když to jde, neodpustí si nějakou tu sekyru či štípanec na žebra. V pátek to zkusili už hráči Hradce Králové, v neděli i Bílí Tygři.

Krejčí ale nepotřebuje svého strážce, v zámoří se tvrdé hře naučil, to se nebojte. Ve třetí třetině postavil výstavní „strom“ útočníkovi Faško-Rudášovi. „Jsou to návyky z NHL. Že bych chtěl někoho cíleně sundat, to ne. Pokud tam ale hráč je, musíš ho dohrát. V NHL to tak chodí,“ popsal situaci.

Úplně z čista jasna svůj hit ale nepřevedl. Jen pár vteřin předtím jiný liberecký hráč Krejčího sekl po rukavicích, první centr Mory se vyčítavě podíval na rozhodčího… a jen chvíli na to – BUM! Jako kdyby chtěl ukázat: Tak takhle tedy ne!

Hity? Mám to rád

„Dostal jsem trochu krosček. Mám to docela rád, když se s někým takhle srazím. Možná mě to tak trochu i nakopne a probudí,“ pravil Krejčí. „Taky musí soupeři vědět, že když po mně půjdou, já půjdu po nich,“ dodal jasně.

Byl to zkrátka další moment, za který se Krejčímu v burácející plecharéně tleskalo. Spíš než na hity se ale bude soustředit na to, aby olomouckým fanouškům dával co nejčastěji důvod roztočit své šály. Rekordman Milan Gulaš dokázal v sezoně 2019/20 za Plzeň vstřelit gól v deseti duelech za sebou, Krejčí je na šesti utkáních.

Tak ještě čtyři mače, Davide…