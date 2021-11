Nejproduktivnější extraligový hráč každého měsíce získá od společnosti Škoda na měsíční užívání prémiový vůz. Krejčí tak kromě černého BMW odjížděl s elektrickým SUV Škoda Enyaq.

„Ještě jsem to nikdy neřídil. Jsem zvědavý, uvidíme, jaké to bude. Uvnitř vypadá taky hezky, tak uvidíme. Dám tomu šanci,“ usmíval se bývalý centr Bostonu Bruins, který hned po svém návratu do Česka nasbíral za měsíc září 12 kanadských bodů v osmi zápasech.

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

„Popravdě mě individuální ceny moc nezajímají, bez spoluhráčů bych nic nedostal. Ale je hezké že si někdo všimne. A auto na měsíc? Proč se neprojet a nevyzkoušet něco nového,“ zmínil Krejčí.

Jelikož bydlí kousek od „Plecharény“ odjezd nadvakrát mu problém nedělal. Stejně tak zvykání si na českou dopravu po comebacku ze Spojených států.

„Jezdím do Česka skoro každý rok, takže v pohodě. Automat, manuál, ani jedno mi nedělá problémy,“ prozradil rodák ze Šternberku.

Projekt Náš lídr za měsíc říjen ovládl sparťan Erik Thorell, za listopad by se mohl radovat opět olomoucký forvard. Ve vedení je totiž s deseti body v pěti utkáních Jan Káňa.